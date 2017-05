Lucas Hernández: "Quiero más, renuevo para intentar ser un grande del Atlético"

El defensa francés del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, se declaró "orgulloso" por la renovación de su contrato por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2022, con el conjunto colchonero, aunque se mostró ambicioso al afirmar que ha ampliado su vínculo con el club de su vida para "intentar ser un grande".

"Estoy muy feliz y muy contento de seguir en este club, que es el de mi vida. Me ha dado todo desde que llegué a España de pequeño hasta hoy y, por ello, esta renovación. No me lo pensé dos veces cuando me llamaron para ampliar mi contrato", dijo en declaraciones a los medios oficiales del club.

Lucas Hernández destacó que el Atlético está en una "situación increíble", "con unos jugadores fantásticos y un cuerpo técnico increíble". "Esperemos seguir así. Renovar lo es todo. Conseguí firmar hace dos años mi primer contrato y ampliarlo hasta 2022 es un orgullo. Desde que llegué luchas para llegar arriba y ahora lucharé por más para estar en el once titular hasta conseguirlo", dijo.

Hernández no ocultó que su meta es lograr un puesto de titular en el once de Simeone. "No me paro con haber debutado en Primera, por estar en el club de mi vida. Quiero más, intentar ser un grande de este equipo", manifestó.