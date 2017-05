Mbappé: "Soy el más afortunado del equipo por jugar la lado de un gran delantero como Falcao"

El joven delantero francés del Mónaco Kylian Mbappé se considera el "más afortunado" de la plantilla del equipo monegasco por poder jugar al lado de "un gran delantero" como el colombiano Radamel Falcao, mientras que sabe que la Juventus, su rival en las semifinales de la Liga de Campeones, ha demostrado que "tiene lo necesario para ganar la competición".

"Por supuesto creo que soy el jugador más afortunado de la plantilla porque estoy al comienzo de mi carrera y puedo jugar al lado de un gran delantero como Radamel. Ha hecho historia en este deporte y está marcando muchos goles", expresa Mbappé a 'uefa.com'.

El atacante, que reconoce que la trayectoria del equipo "ha sido un poco sorprendente" porque comenzaron en la tercera ronda previa de la 'Champions', tiene como "mejor momento a nivel personal" el partido de vuelta ante el Manchester City, porque su primer partido "como titular" en la competición en el Luis II.

"Desde que era niño, siempre soñé con jugar en la 'Champions'. Veía todos los partidos, incluso ahora sigo viendo todos los partidos, así que jugarla es un placer inmenso para mí", añade el jugador de 18 años.

Sobre su posición en el campo, Mbappé recuerda que el "delantero puro" es Falcao y que él es más "un extremo pero arriba". "Me gusta moverme por todo el campo y el entrenador me da la libertad para hacer eso. Soy libre para ir a la derecha, izquierda o el centro. Es algo que me gusta y estoy muy agradecido al entrenador por eso", subraya.

Pero a pesar de él y el colombiano, Leonardo Jardim cuenta con "jugadores con gran calidad" y muchos de ellos pueden "hacer goles". "Por eso tenemos muchos goleadores diferentes. Queremos ganar todos juntos y para hacer eso, no solo podemos hacerlo de forma individual, sino que debemos estar todos unidos. Es la mejor manera si quieres levantar trofeos", remarca.

Ahora, el miércoles comenzará su asalto a las semifinales de la Liga de Campeones ante la Juventus, "un gran club". "Todo el mundo conoce su historia, los grandes jugadores que han pasado por ahí, y los grandes jugadores que tienen actualmente", apunta.

"Son un equipo con mucha calidad y eliminaron al Barcelona, que también era otro de los favoritos. Han demostrado que tienen lo necesario para ganar la competición, pero nosotros también tenemos nuestras cualidades y haremos todo lo posible para llegar a la final", advierte el delantero del Mónaco.

Y uno de los retos será batir a una de las mejores defensas del fútbol mundial, que sólo ha encajado dos goles en el torneo y que está resguardada por Gianluigi Buffon. "Es un portero que ha hecho historia, uno de los mejores del mundo. Estoy encantado de jugar contra él porque trabajas a diario para jugar contra jugadores como él. Cuando lo haces, quieres dar lo mejor de ti para poder ganarle", confiesa el francés.