Zidane: "¿Portería a cero? Lo importante es marcar un gol más"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó que no le obsesiona mantener la portería a cero en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, que se disputa este martes en el Santiago Bernabéu, sino "marcar un gol más" y eludió el papel de favorito pese a los recientes precedentes favorables en Europa.

"Facilidad para marcarnos, tampoco. No podemos decir que el adversario llega con facilidad, aunque es verdad que nosotros no mantenemos la portería a cero como el año pasado. Por eso, lo que intentamos es evitar al máximo que el rival nos complique metiendo goles. Esto nunca lo vamos a evitar totalmente, el Atlético tiene sus armas para hacernos daño. Pero lo importante es marca un gol más", manifestó en rueda de prensa.

Zinedine Zidane destacó el hecho de iniciar la eliminatoria en el Santiago Bernabéu. "Sabemos de la importancia de nuestro primer partido, pero tenemos que pensar solo en mañana y no en la vuelta. Debemos intentar hacerlo bien desde el minuto uno hasta el final. A nuestra afición le pido que esté con nosotros igual que contra el Valencia. Es un plus para el equipo, es una semifinal y sabemos lo que tenemos que hacer", subrayó.

Acerca de los precedentes de los últimos tres años en la Liga de Campeones, Zidane recalcó que el pasado "no pesa". "No creo, o todo lo contrario. Para los dos es una semifinal y vamos a tener una motivación extra porque es una semifinal. Tú no puedes servirte de lo que ha pasado. Ha sido positivo, pero ahora será completamente diferente", subrayó.

El técnico francés no desveló si alineará al centrocampista Isco, una de sus piezas más en forma, y aseguró que no tiene que frenar el ímpetu del centrocampista brasileño Casemiro, que ha bordeado la expulsión en los últimos partidos contra el Bayern de Múnich y el Clásico con el FC Barcelona.

"Sabemos la importancia que tiene 'Case' en el medio. Sabemos lo fuerte que es físicamente. No voy a decir que cambie su juego porque lo que tiene que hacer lo hace perfecto. Pasó que a los 10 minutos tenía tarjeta, pero si lo podemos evitar lo vamos a hacer y él, el primero", manifestó el exjugador blanco.

A su juicio, el Real Madrid no tiene el cartel de favorito para lograr la clasificación para su segunda final consecutiva de la 'Champions'. "Nosotros no somos favoritos. Es una semifinal, es 50-50. Mañana vamos a dar lo máximo para ganar sin pesar que hay un partido de vuelta. Solo pensamos en el de mañana", reiteró.

"PIENSO EN MAÑANA, MI FUTURO NO ME INTERESA" Pese a los rumores del fichaje del portero español del Manchester United David de Gea, aseguró que ve a Keylor Navas "bien de ánimo" y centrado en el derbi europeo de este martes. "¿Mi futuro? Estoy concentrado en el partido de mañana. No pienso en el siguiente del sábado. Luego, lo que va a pasar no lo sabes y yo no lo sé tampoco. No me interesa", indicó.

Se declaró satisfecho por recuperar al central francés Raphael Varane porque han jugado "muchos partidos" tan sólo con Nacho y Sergio Ramos en ese puesto de la defensa, destacó el juego del colombiano James Rodríguez y afirmó que no va a "inventar nada" en el partido de ida.

"Tenemos ganas de que empiece la eliminatoria. El Atlético es un equipo muy bueno, cada año mejora y a nosotros nos mete en dificultades. Como muchos, nunca baja los brazos, siempre lucha y sabe sus armas y las utiliza de la mejor manera. La rivalidad no ha cambiado mucho. No es un derbi, es una semifinal de 'Champions' pero la rivalidad es la misma. Lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer muy bien", analizó.

Calificó al lateral brasileño Marcelo como "fundamental" en su esquema y cree que llega en el "mejor momento de su carrera". "Marcelo vive del presente y siempre quiere más. Lo que está haciendo últimamente demuestra que es un gran jugador", reseñó.

En una semifinal de la Liga de Campeones, hay una "motivación extra" frente a un rival importante. "Los pequeños detalles van a marcar la eliminatoria. Nos conocemos muy bien y lo que queremos es ver un gran partido de fútbol", deseó el técnico francés.