El Levante celebra el ascenso arropado por su afición en las calles de Valencia

El Levante UD celebró este martes con un baño de masas por las calles de Valencia su reciente regreso a Primera División, ascenso que confirmaron el pasado sábado ante el Oviedo, un trayecto en autobús descubierto que le llevó a la Real Basílica y al balcón del Ayuntamiento.

El cuadro 'granota' salió desde el Ciutat de Valencia cerca de las 19:00 horas en una rúa camino a la Real Basílica de Nuestra Señora de Los Desamparados, a donde llegaron a pie tras llegar a la Plaza de la Reina. La plantilla al completo del Levante ofreció el quinto ascenso del equipo a la patrona de la ciudad.

En medio de un vitoreo continuo, el cuadro levantinista retomó la expedición camino al Ayuntamiento, donde fueron recibidos por la alcaldesa en funciones, Sandra Gómez; la concejala de Deportes, Maite Girau, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

En la plaza consistorial, los más de mil aficionados del Levante reunidos celebraron el ascenso con su equipo, asomado al balcón del Ayuntamiento y guiado en los parlamentos por su capitán Pedro López. José Ramón López Muñiz, técnico que devolvió al equipo a LaLiga Santander tras un año en Segunda, fue de los más aclamados.

Por su parte, Rubén García cumplió un sueño dando paso al espectáculo pirotécnico y el 'we are the champions' que culminó la fiesta. "Señor pirotecnic por començar la mascletà", afirmó.