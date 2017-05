Koke: "Vamos a intentar dar todo para pasar esta eliminatoria"

El jugador del Atlético de Madrid Jorge Resurrección, Koke, afirmó este martes que el próximo día 10 de mayo van a dar "todo" para "pasar" a la final de la Liga de Campeones tras caer derrotados por 3-0 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en la ida de las semifinales, y confesó que Diego Pablo Simeone les dijo tras el partido que "quien no quiera jugar" la vuelta "que lo diga".

"Simeone nos ha dicho que no bajemos los brazos. Sabemos que es una dura derrota pero tenemos que creer. Nosotros vamos a seguir peleando, a seguir luchando. Es un duro golpe y vamos a hacerlo, ya no por nosotros, sino por nuestra gente. La que ha venido hoy a apoyarnos y los que estaban en casa también. Tenemos que dar una buena imagen y, ¿por qué no?, pensar en la remontada. El fútbol es muy bonito para lo bueno y para lo malo, y vamos a intentar dar todo lo que tenemos para pasar esta eliminatoria", afirmó tras el choque.

El madrileño confesó que el técnico rojiblanco les dijo en el vestuario tras el partido que "quien no quiera jugar el miércoles que lo diga". "Claro, exactamente. El que no quiera jugar que lo diga y no pasa nada, sale otro. Tenemos una plantilla muy amplia", expresó.

El centrocampista apuntó que en la segunda parte quisieron "jugar" y por eso él retrasó su posición para "sacar el balón jugado desde atrás". "El equipo ha intentado ir a por el partido, a por un gol, y el Madrid nos ha esperado atrás bien y nos ha jugado muy bien a la contra", manifestó.

Finalmente, Koke dijo que lo importante después de un golpe es levantarse. "Nos seguimos levantando. Después de un golpe duro siempre este equipo ha sabido responder y se ha levantado. Y vamos a seguir igual", concluyó.