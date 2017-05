Monchi: "Totti es la Roma y cuando se retire le pediré que esté cerca de mí"

El nuevo director deportivo de la Roma, Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', confirmó este miércoles que Francesco Totti pasará a los despachos del club y que le pedirá que esté "cerca" de él para que le enseñe "lo que es" el conjunto 'giallorosso'.

"Ya sabía que él tenía este acuerdo con el club para convertirse en directivo y que este va a ser su último año como jugador antes de comenzar como directivo. Francesco es la Roma y me puede enseñar que es la Roma, así que le pediré que esté cerca de mí, si sólo puedo aprender un uno por ciento de lo que sabe, ya es mucho", afirmó Monchi durante su presentación oficial con el club italiano.

Además, confirmó que comparten "el mismo deseo e interés" en que Daniele de Rossi continúe en el equipo, por lo que sería "estúpido no alcanzar un acuerdo", mientras que confesó que "también" eligió la Roma por la presencia de Luciano Spalletti.

"No creo que haya secretos en mi trabajo ni fórmulas mágicas, de existir las habría vendido. No existen dos clubes idénticos, cada uno tiene su fisionomía. Me han preguntado muchas veces mi secreto en España y siempre di una respuesta poco original: el trabajo", aseguró el exdirector deportivo del Sevilla.

Para el gaditano, su trabajo no consiste "únicamente en fichar futbolistas y ver partidos". "Creo que los 'tifosi' de la Roma merecen que sus propios sueños se hagan realidad y todos debemos ayudar al club porque si no vamos en la misma dirección, no alcanzaremos nuestros objetivos, este es el primer paso para conseguir ganar", detalló.

Además, remarcó que el conjunto 'giallorosso' "es ambicioso de arriba a abajo" y que, "evidentemente", lograr la clasificación para la Liga de Campeones les daría "acceso a los ingresos", pero también dejó claro que "el dinero no lo es todo, aunque ayuda".

"Debemos de preocuparnos de estar en la 'Champions' por el prestigio, por el crecimiento de la marca y por conseguir atraer a jugadores importantes. Esta preocupación no está unido al dinero, que se puede suplir con trabajo", añadió.

Finalmente, Monchi subrayó que diseñarán "la mejor estrategia" para alcanzar los éxitos deportivos. "El mayor problema de nuestro trabajo no es vender, sino comprar mal. Todos juntos trabajaremos para una estrategia compartida e idónea para obtener los éxitos", sentenció.