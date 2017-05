Carvajal: "Mi objetivo es estar en esa hipotética final de Cardiff"

El jugador del Real Madrid Dani Carvajal aseguró este jueves que su principal objetivo es jugar en Cardiff esa "hipotética final" de la Liga de Campeones después de haber sufrido una lesión muscular de grado II que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas.

"Estoy con mucho ánimo. Al final esto es fútbol y son cosas que pasan. Ahora tengo que dar fuerzas a mi equipo, animar a los compañeros e intentar llegar a esa hipotética final. Mi objetivo es llegar a Cardiff", indicó el jugador leganense en la presentación de la tercera edición de su campus, que se celebrará en su ciudad natal del 3 al 14 de julio.

Preguntado por las opciones del conjunto blanco, Carvajal aseguró que el Real Madrid es "uno de los candidatos más fuertes". "Vamos a luchar por todo", dijo en relación a la posibilidad de conseguir el doblete. "Vamos a dejarnos el alma para ganar la Liga y la 'Champions'. Ojalá podamos ganar los dos", añadió.

Además, Carvajal no quiso pronunciarse por un rival para la final porque todavía deberán "sufrir" en el Calderón. "Los dos rivales son fuertes, la Juve tiene una buena ventaja y contra ellos sería un poquito más especial porque repetiríamos la final en la que marcó Mijatovic", recordó el lateral merengue.

"Pero lo más importante es dar el do de pecho con mucha garantía. Recordamos bien la eliminatoria ante el Borussia Dortmund en 2014 -ganamos fácil en casa- y allí sufrimos de lo lindo. Iremos al Calderón a ganar porque es lo que nos pide nuestro escudo", indicó.

Carvajal sabe que no estará en ese partido, pero confía en llegar a la final en Gales. "Por suerte, ya he jugado dos finales de 'Champions', pero yo confío. Las pruebas han salido mejor de lo que me esperaba. Estaré en tres o cuatro semanas y me quedan 30 días si quiero estar allí. Ya he mirado el calendario", apuntó el jugador pepinero.

Por último, el defensa del Real Madrid dedicó unas palabras para el equipo de su ciudad, el Lega, quien tiene muy cerca el objetivo de la salvación. "Yo creo que sí se salva. Le queda muy poquito y si no es este lunes sellará su permanencia la semana que siguiente", terminó Carvajal, que confirmó su presencia en el palco de Butarque para el próximo lunes.

"ES UN ORGULLO HACER MI TERCER CAMPUS" Por su parte, Carvajal destacó el hecho de "poder sumar ediciones" con su campus. "Es la tercera edición y estoy orgullos de hacerlo en Leganés. Es una manera de hacer amigos y fomentar valores. Seguro que los chicos y chicas se lo pasarán muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí presentando mi campis", añadió.

Además, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, agradeció que Carvajal siguiese apostando por su ciudad para hacer su campus. "Es un ejemplo para todos nosotros. Si algo es Leganés es deporte y para nosotros es una maravillar tener deportistas de este nivel. Es el caso de Eva Calvo, medalla olímpica, o Carvajal, uno de los mejores jugadores del mundo".

"Es tan bueno que el Real Madrid pronto lo captó cuando era pequeño. Este campus es una gran oportunidad para que los jóvenes puedan seguir formándose en esta disciplina deportiva durante este verano", terminó el alcalde de Leganés en su intervención en la Casa Consistorial de la ciudad.