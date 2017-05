Szymanowski: "El partido contra el Betis es el más importante de la historia del Leganés"

El extremo argentino del CD Leganés, Alexander Szymanowski, ha asegurado que el encuentro de este lunes ante el Betis, en el que los pepineros pueden certificar su permanencia en Primera División, es "el más importante de la historia" del club madrileño y que Butarque será el "escenario perfecto para sumar los tres puntos", además de admitir que conocer de antemano el resultado del Sporting será "una ventaja".

"A día de hoy el partido contra el Betis es el más importante de la historia del Leganés, sabemos que tenemos que ganarlo y a ello vamos. Queremos hacer nuestro partido y si vemos a un buen Leganés vamos a tener muchas opciones de ganarlo", declaró Szymanowski a los medios de comunicación tras visitar la tienda 'Foot District' de la marca 'Dewe', la cual viste a la plantilla blanquiazul.

Con todo aún por decidir en las tres últimas jornadas de LaLiga Santander, el atacante insistió en que dependen de sí mimos para lograr el objetivo de la permanencia. "Es verdad que es importante lo que haga el Sporting, porque de eso va a depender que nos salvemos antes o después, pero sabemos que dependemos de nosotros mismos y que si sumamos 4 puntos da igual lo que ellos hagan", aclaró.

El conjunto madrileño disputará su encuentro liguero frente al Betis este lunes, conocedor de antemano del resultado de los gijoneses en su duelo ante Las Palmas dos días antes, algo que considera "una ventaja". "El otro día lo hablábamos con la presidenta (Victoria Pavón) en una pequeña charla. Yo creo que es una ventaja para nosotros. Creemos que el Sporting va a ganar a Las Palmas y por ello tenemos que ganar nuestro partido", apuntó.

Sin embargo, reconoce que si el cuadro asturiano cae en su encuentro en El Molinón, el empate también les valdría para salvarse de forma matemática. "Depende de lo que hagan ellos. Si estamos en el minuto 85 empatando a cero, tampoco nos va a hacer falta ir a por esa victoria porque el empate nos vale. Es una ventaja que intentaremos que nos venga bien y no al revés", añadió el jugador argentino.

Si bien esa sería la situación más propicia para los intereses del conjunto 'pepinero', Szymanowski firma conseguir la permanencia aunque sea en la última jornada. "El año pasado ascendimos sufriendo más que nadie, y esperábamos venir a Primera y salvarnos unas jornadas antes, así que cuanto antes sea mejor. Pero si nos toca hacerlo en el último minuto y de penalti, así va a ser y estaremos preparados", sostuvo.

Para lograr la anhelada salvación en su primer año en la máxima categoría del fútbol español, el Leganés se encomienda principalmente a su afición. "Hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera, en cualquier estadio sea un Bernabéu, un Camp Nou o un Calderón. Ahora nos toca en Butarque, con nuestra gente y creo que es el día y el escenario perfecto para que sumemos tres puntos y alcancemos casi matemáticamente la salvación", dijo.

"NO TENEMOS ANSIEDAD, HAY QUE APRENDER A DISFRUTAR SUFRIENDO" Pese a no aprovechar la última 'final' por la salvación el pasado domingo en Ipurua (2-0) ante el Eibar, el argentino recalcó que no existe "ansiedad por puntuar" en el seno del vestuario blanquiazul. "Es un año en el que el equipo y yo estamos disfrutando mucho. Para varios es el primer año en Primera División, y es verdad que hay que aprender a disfrutar sufriendo", recordó.

"Pero la verdad es que no estamos para nada ansiosos, queremos que esto se resuelva rápido por el hecho de que todos queremos ver al Leganés otro año más en Primera, pero ojalá que LaLiga dure no sólo estos tres partidos sino muchos más", continuó el extremo, quien admite que desde su llegada al 'Lega' en el año 2015 su mejor forma de ayudar al equipo "ha sido metiendo goles".

Precisamente en esa faceta goledora se encuentra "peleando" con el ariete toledano Miguel Angel Guerrero, ambos con 5 goles en su cuenta particular. "Es bueno que estemos peleando aunque sea con pocos goles. Firmo ya que me saque tres o cuatro de aquí al final porque se los merece y trabaja muchísimo, además significará que hemos metido goles y hemos sacado puntos", prosiguió.

En otro orden de cosas, el jugador también habló de la leve lesión que le tuvo apartado del equipo en los últimos encuentros. "Fue un contratiempo. Pareció que fue un poco más por el hecho de que hubo dos partidos, casi tres, en una semana. Pero realmente lo que tuve fue una sobrecarga después de varios meses jugando prácticamente todos los minutos a un altísimo nivel físico", confesó.

"Cada partido es una final, pero sabiendo que quedaban pocos partidos no puedes arriesgarte a jugar uno y perderte cuatro, por lo que tuve que parar siete días. Ahora vuelvo a estar disponible y al mil por mil para encarar estos últimos tres partidos. Me encuentro a total disposición del míster y es él quien decide", expresó el futbolista, que causó baja en la derrota frente al Villarreal (2-1) y la contundente victoria ante Las Palmas (3-0).

Por último, el extremo del 'Lega' habló de la significativa ausencia del capitán, Martín Mantovani, ante el Betis por acumulación de amonestaciones. "Es una ausencia importante en estos partidos. Martín es una persona fundamental para el club, para la ciudad, para la afición y para los jugadores. El no verlo ahí nos va a condicionar un poco, porque es un jugador importante", lamentó.

"La falta de cualquier jugador lo es y la suya siendo historia viva del club aún más. Pero se ha demostrado que aquí nadie es imprescindible y entre quien entre lo va a hacer igual o mejor. Creo que el lunes vamos a ser los jugadores quienes nos acordemos de él y esperemos que la afición, con la victoria, no lo haga", concluyó.