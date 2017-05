Multa de 9.000€ a Manuel Herrera, el hincha del Betis que agredió a uno del Athletic de Bilbao

La Comisión Antiviolencia se reunió este viernes 5 de mayo de 2017 para decidir y hacer públicas las propuestas de sanción a las distintas delegaciones del Gobierno tras las últimas jornadas disputadas.

Entre ellas destaca la petición de multa de 9.000 euros para Manuel Herrera, el ultra del Betis que agredió a un hincha del Athletic en Bilbao (El ultra del Betis: "Me río en vuestra puta cara… La Ertzaintza me ha dicho que tengo dos cojones").

La resolución de este caso dice así:

"Multa de 9.000 euros, y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 24 meses, a un aficionado visitante conocido por su pertenencia al grupo radical y/o violento Supporters Gol Sur que, en el exterior del estadio agrede con extrema violencia a un aficionado local que estaba sentado en la terraza de un establecimiento con ocasión del partido: Athletic-Betis, jugado el 27 de abril. Multas de 6.000 euros, y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 24 meses, a los dos aficionados visitantes, conocidos por su pertenencia al grupo radical y/o violento Supporters Gol Sur, que acompañaban al autor de la agresión sufrida en el exterior del estadio por un aficionado local que estaba sentado en la terraza de un establecimiento; ambos aficionados se ríen mientras se produce la agresión y, uno de ellos, lo graba con el móvil con ocasión del partido: Athletic-Betis, jugado el 27 de abril".

UN PRENDA CON UN LARGO HISTORIAL

Manuel Herrera, o como se conoce en redes sociales @herrerasub23, es uno de los tres ultras del Betis que han protagonizado un lamentable vídeo en el que se observa a este hincha verdiblanco agrediendo a un hombre en la Plaza Nueva de Bilbao. La grabación ha servido de prueba para que la Ertzaintza actúe de oficio abriendo una investigación por un delito de trato denigrante que elevará a los juzgados. Por ahora no se han adoptado medidas contra los aficionados del Betis a los que tan sólo se les identificó por parte de los agentes. La víctima no quiso presentar denuncia. No va a ser la primera vez que Herrera vaya a tener problemas con la Justicia. En menos de un año, este joven amante del culturismo, los coches de lujo, el fútbol y los tatuajes ha sido denunciado por una agresión homófoba en el centro de Sevilla, liarse a golpes con la Policía en el interior de una comisaría, volar a cuatro ruedas para esquivar a la Guardia Civil que le había dado el alto en la carretera, intentar arrollar a un agente o quebrantar una orden de alejamiento. Por supuesto que el hincha lo niega todo y asegura que es una víctima. Incluso llegó a grabar un vídeo en el que le extraían una bala de un hombro en su casa, acusando a la Benemérita de haberle disparado.

A pesar de los problemas judiciales, no le ha ido de todo mal en los juzgados a este hincha verdiblanco. A finales del año pasado era enviado a prisión después de que se enfrentara a los agentes de la Policía Nacional que lo custodiaba en la comisaría de la Alameda tras haber sido arrestado por una agresión homófoba en la calle Trastamara. No duró mucho tiempo en la cárcel. En menos de tres meses salía en libertad provisional tras el pago de una fianza. El juez le había impuesto una orden de alejamiento que le impide entrar en Sevilla y a principios de marzo fue localizado en una discoteca de la capital.

Una vez más consiguió salirse con la suya y huyó de la ciudad. La Guardia Civil trató de interceptarlo cuando se aproximaba a Benacazón, donde tiene fijada su residencia, pero logró huir por la autovía camino de Huelva. Días después era localizado y detenido por el Instituto Armado en un bar de Matalascañas donde estaba viendo tranquilamente un partido del Betis. El juez lo puso en libertad.

Investigado por cobrar deudas

Los antecedentes policiales de Manuel Herrera también incluyen un asunto que se instruye en los juzgados de El Puerto de Santa María (Cádiz) donde fue detenido hace dos años. Al parecer viajó hasta la localidad gaditana para cobrar una deuda mediante procedimientos poco ortodoxos.

El Real Betis no tardaba este jueves en condenar la agresión de Bilbao y desvincularse de los tres hinchas, de los que dice que no representan a la afición verdiblanca. No son los únicos que quieren marcar distancia con ultras como Herrera. En su página de Facebook, el sevillano asegura que trabaja para la cadena de supermercados Mas. La empresa ha enviado un comunicado de prensa negando esa vinculación laboral y asegurando que han emprendido acciones para que se elimine esa información del perfil del ultra. Además añaden la reprobación a los hechos ocurridos en Bilbao. Desde el entorno de los tres aficionados señalados se asegura que antes de la grabación del vídeo medió una provocación en la plaza, que se metieron previamente con ellos y los insultaron por su procedencia andaluza. Algo que no aparece en la grabación.

También a través de las redes sociales Herrera no esconde su ideología de extrema derecha apoyando a organizaciones como Hogar Social, conocida por realizar acciones solidarias en las que se excluyen a los extranjeros. Una fotografía suya con el brazo en alto haciendo el saludo nazi en el mismo sitio donde se produjo la agresión de Bilbao está siendo ampliamente difundida.