Rubi: "Teníamos que ganar hoy para seguir vivos"

El entrenador del Real Sporting de Gijón, Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi', aseguró que tenían que "ganar hoy para seguir vivos" en el encuentro que enfrentó al conjunto rojiblanco ante la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada 36 de LaLiga Santander y que finalizó con victoria sportinguista por 1-0.

"Está claro que es una 'requetefinal'. Nosotros teníamos que ganar hoy para seguir vivos, lo hemos hecho, y esperamos que sirva para generar confianza y que seamos capaces de sacar los dos partidos que nos quedan", afirmó el técnico del Sporting.

"El equipo ha vivido ya situaciones muy parecidas a la de esta temporada y siempre nos ha salido bien. Eso sí que lo sabemos, pero lo que está claro es que preferiríamos tener los puntos que tiene el Leganés. A partir de aquí, nuestra obligación es acabar haciendo todos los puntos y a ver si tenemos ese golpe de fortuna que después no nos podamos lamentar de que no hechos los deberes antes de que acabara la temporada", señaló.

"Sabíamos que nos iba costar. Creo que en todo el año no hemos ganado ni un partido cómodo. Las circunstancias lo que añadía era muy complicado a nivel psicológico. Para afrontar el partido ante el Eibar sabemos que tenemos que defender bien ante un equipo que tiene una forma muy característica de jugar. Pero yo veo al equipo capaz de ganar en Eibar. La confianza que dan las victorias en el fútbol profesional son muy importantes y yo creo que esta semana nos va a generar más optimismo dentro del vestuario, más mentalidad de que se puede", apuntó.

Además, el técnico sportinguista habló también de la posición en el campo de Carlos Castro y de su cambio por Carmona: "La idea era, con Castro, tener dos delanteros en el campo. En principio el jugaba como un delantero un poco escorado a la derecha pero quizá se ha responsabilizado demasiado en ayudar en defensa en los regresos, cosa que yo no quería tanto", comentó.

"Pero al final ha hecho todo lo que ha podido, ha intentado correr a la espalda de la defensa que era el otro objetivo y hemos dado continuidad a una semana muy buena de entrenamientos por parte de el. Respecto al cambio, sabíamos que Carmona 45 minutos fresco nos podía dar mucho 'punch' y en ese sentido también estoy contento porque ha salido bien", explicó.

"Hemos jugado un partido bajo una presión extrema, con un calor importante, contra un equipo que para quitarle el balón hay que colgarse del cuello porque técnicamente son muy buenos y tiene esa idea de juego y que era un partido en una situación muy complicada para mis jugadores", afirmó.

Además, Rubi habló sobre la falta de efectividad de sus equipo que "tarda en marcar la primera ocasión", asegurando que desde su punto de vista esto es "una prueba superada. También explicó que su obligación es "hacer los seis puntos que quedan".

"Eso no se hasta que punto habrá pesado en las piernas, pero para mí el equipo ha hecho un buen partido, ha hecho más ocasiones que el rival, lo que pasa es que tarda en marcar la primera, siempre nos pasa lo mismo, tardamos demasiado en marcar la primera ocasión de gol. Y en este sentido para mi es una prueba superada, bajo esta dificultad que teníamos hoy que perder era irse a otra categoría, para mi el equipo a respondido muy bien", aseguró.

"Sería una muy buena noticia para nosotros pero no depende de nosotros, vamos a esperar. Nuestra obligación es hacer lo seis puntos que quedan, no va a hacer fácil, eso está clarísimo, los rivales tienen cualidades también. Las cuentas me saldrán si se da la situación que nos pongamos con los mismo puntos que ellos. No puede ser esta jornada aún, ojalá pudiese ser la próxima", señaló.