Voro no seguirá como entrenador del Valencia: "El club está buscando un entrenador"

El entrenador del Valencia, Salvador González, 'Voro', ha confirmado este sábado que el club 'ché' le confirmó este viernes que "está buscando un entrenador" después de las repetidas cuestiones formuladas en intervenciones anteriores al preparador valencianista.

"Hoy me toca hablar a mí primero. Quiero deciros que ayer oficialmente el club me comunicó que está buscando un entrenador. No sé en cuántas ruedas de prensa hemos hablado del futuro, del no futuro, y siempre os he dicho lo mismo porque en su momento el club decidiría cómo, cuándo y en qué momento. Ya lo sabéis y ayer se me dijo. Por lo tanto, ahí queda eso", dijo nada más aparecer en la sala de prensa.

Además, explicó que José Ramón Alexanko, director deportivo del Valencia, se lo comunicó al llegar al aeropuerto. "Alexanko me lo dijo directamente cuando vino al aeropuerto, ayer por la mañana después del entrenamiento", detalló.

"Dije en su momento que Voro no iba a ser ningún problema para el club. Desde el minuto uno con el club tengo una filosofía muy clara, muy definida. Por lo tanto, no estoy enfadado, no me siento agraviado porque el club piensa en otro entrenador, ni mucho menos", consideró.

"Soy hombre de fútbol, conozco esta casa por dentro, sé que estas decisiones se pueden tomar y el club tiene la libertad de poder elegir la mejor opción pensando en lo mejor para el club. Lo entiendo perfectamente, no es un problema y no estoy molesto ni mucho menos. Yo voy a seguir trabajando en el Valencia, no sé todavía en qué función, eso no es importante ahora, lo importante son los tres partidos y cuando tenga que ser, será. No es importante y tampoco considero que sea noticia. Sólo contemplo el escenario de trabajar en el Valencia", dijo.

Tras asegurar que seguirá trabajando en el club, entiende la situación del club. "Yo tengo una relación con el club muy bien definida desde el primer momento, intento hacerlo lo mejor posible, trabajar desde el minuto uno en esa situación tan difícil y para mí el hecho de que esto llegue ahora y que el club tenga que tomar esa decisión no es un problema para mí", añadió.

"Yo aquí no estoy para hacer méritos para que el club confíe en mí para el año que viene. Todo esto lo veo desde la más absoluta normalidad. Entiendo que un año donde dimite el entrenador, dimite el director deportivo, con la dimisión de la presidenta... Un año muy complicado. Entiendo que el club quiera traer una cara nueva, con otras ideas, otra filosofía", apuntó.

Cuestionado por si el club le ha pedido opinión con respecto a alguno de sus jugadores, Voro cree que están capacitados para decidir. "Entiendo que la gente que está para tomar estas decisiones, conoce igual que yo los jugadores que tenemos, el rendimiento... Por lo tanto, están capacitados para tomar las decisiones a futuro de lo que sea mejor para el equipo. Está claro que si ,me preguntan, diré lo mejor para el club, que es lo mejor para mí y para todos. Estoy abierto a todo", finalizó.