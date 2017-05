Manuel Herrera a Ana Rosa: "Lleváis una semana comiendo de mí"

El pasado 4 de mayo de 2017, una reportera de El Programa de Ana Rosa lograba hablar con una familiar de Manuel Herrera, el forzudo ultra del Betis que fue detenido por agredir a un hincha del Athletic en Bilbao.

El momento fue muy tenso y la mujer se encaró con la periodista llegando a amenazar con poner una denuncia al programa.

El espacio de Ana Rosa Quintana no ha querido dejar este tema a un lado y este lunes ha emitido una entrevista en exclusiva con el detenido, que ha mostrado su gran enfado con el programa por todo lo que han dicho de él durante los últimos días.

"Yo no soy un personaje público, no tenéis que hablar de mí para nada. Que vendáis otra cosa, lleváis una semana comiendo de mí. Dejadme en paz, esto es acoso y derribo y os estáis colando", dijo el joven que aseguró estar "indignado" al tiempo que la periodista intentaba explicarse.

"No me dejas hablar", aclaró esta mientras le preguntaba por qué había cometido la mencionada agresión.

"Yo no sabía que estaba siendo grabado. Y no sabéis lo que pasó antes, le ponéis 'el pobre hombre', pero no sabéis lo que hizo".