Saúl: "Hay que mantener la portería a cero y marcar un gol en la primera parte"

El jugador del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez afirmó que el equipo rojiblanco debe "mantener la portería a cero" y "marcar un gol en la primera parte" este miércoles en el Vicente Calderón (20.45 horas) porque eso puede poner "un poco nervioso" al Real Madrid, que les goleó (3-0) en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones en el Bernabéu.

"No tenemos que volvernos locos. Sabemos que es una victoria muy complicada y tenemos que ir pasito a pasito. Vamos a intentar, sobre todo, mantener la portería a cero, porque si nos meten un gol la eliminatoria se va a poner mucho más complicada. Meter un gol en la primera parte nos daría mucha fuerza y a la gente le daría mucha ilusión. Creo que eso les puede poner un poco nerviosos. Estos partidos tan igualados los deciden los pequeños detalles; nuestra cabeza es muy importante para este partido", dijo en declaraciones al club de Manzanares.

En este sentido, no ocultó que tras el resultado de la ida las cosas se han puesto "muy difíciles". "Jugar en casa en un plus para nosotros. Sabemos que es un partido en el que tenemos que darlo todo y, sobre todo, que la afición siempre se vaya orgullosa de sus jugadores, consigamos el pase o no. Que nosotros lo hayamos dado todo y hacerlo lo mejor posible es lo más importante, aparte de pensar siempre en positivo e intentar conseguir el pase", añadió, consciente de la dificultad de remontar la eliminatoria y conseguir el billete a Cardiff.

Finalmente, el centrocampista ilicitano expresó su confianza en que la afición colchonera les apoye en su feudo. "Tenemos que jugar con uno más. Ellos saben lo importante que son para nosotros, sobre todo en este tipo de partidos. Los necesitamos", manifestó.

"Nosotros nunca hacemos un llamamiento porque siempre están con nosotros. El otro día lo vimos en el Bernabéu; cuando las cosas están difíciles, ahí están ellos para apoyarnos. Por eso tenemos que darlo todo, ya no por quedarnos bien con nosotros mismos, sino por ellos, que son las personas que nos pueden dar toda su fuerza. Lo que tienen que hacer siempre es animarnos y, nosotros, intentar honrar la camiseta", concluyó.