Tebas: "Mantenemos especial vigilancia sobre los partidos con equipos que no se juegan nada"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ratificó este lunes que el protocolo impuesto desde su llegada a la dirección de la patronal de clubes se está imponiendo en el fútbol nacional, aseguró que "no ve maletines" en este final de temporada y que pondrán especial énfasis en vigilar los encuentros con equipos "que no se jueguen nada".

"No solo están vinculados los amaños al final de temporada sino también el mundo de las apuestas. Hemos hecho cursos de formación, advertencias y mantenemos especial vigilancia sobre los partidos con equipos en los que no se juegan nada. Tenemos un protocolo y estamos más encima de aquellos equipos que juegan sin ese elemento deportivo, porque son elementos de riesgo", declaró Tebas tras participar en el foro 'El fútbol como herramienta de transformación social', organizado por La Razón en colaboración con la Fundación del Fútbol Profesional.

En este acto, en el que, además de Javier Tebas, participaron Yamil Bukele, presidente ad-honorem del Instituto Municipal de Deportes y Recreación (IMDER) de San Salvador; y el director General del Instituto de la Juventud (INJUVE), Javier Dorado; el mandatario explicó los diferentes proyectos de inclusión social en los que está trabajando LaLiga utilizando el fútbol como 'gancho'.

Además, expuso diferentes datos estadísticos acerca del crecimiento global que está experimentando LaLiga, aseguró que "ya no vale todo" en los asuntos relacionados con la violencia en el fútbol, tanto profesional como de base, y los amaños, aspectos para los que dijo contar con la "implicación" de todos los clubes.

El máximo dirigente de LaLiga aseguró que no existe la posibilidad de que haya algún tipo de 'maletín' en este final de campaña, ya que la patronal lo captaría "enseguida", gracias al "control" que tiene como organización sobre este ámbito, algo que considera que está "prácticamente desaparecido".

En lo estrictamente deportivo, Tebas recordó que, por encima de todo, es "más presidente de LaLiga que madridista" y afirma que no sospecha de la profesionalidad del entrenador del Málaga CF, José Miguel González Martín del Campo 'Míchel', con pasado 'merengue', para afrontar el último partido de LaLiga Santander, que puede ser clave para la consecución del campeonato.

"Míchel hará todo para que el Málaga gane. Lo conozco, es un profesional y tiene que defender siempre a su equipo. Quiero que haya emoción hasta el final. Soy más presidente de LaLiga que madridista y me gusta que haya emoción hasta el último minuto, pero no solo por el campeonato, por Europa, que está apasionante, y también por el descenso", sentenció.

"EL MADRID NO PUEDE ESTAR TRANQUILO" Por otro lado, sobre el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, que se disputará este miércoles en el Vicente Calderón, Tebas consideró que los madridistas "no pueden estar tranquilos", a pesar de poseer una gran renta (3-0) para plantarse en la final de Cardiff.

"El Atlético de Madrid hace posible todo. Es un equipo con una capacidad de sacrificio, de sobreponerse a los problemas. Eso hace que los madridistas, aún teniendo una gran ventaja, no estén tranquilos tampoco", opinó.

Además, en cuanto a la lucha por la permanencia, le "gustaría" que tanto Sporting, Leganés y Deportivo "se quedaran en Primera División" y confía también en la profesionalidad de equipos como el Betis, asegurando que también tienen un factor económico que tener en cuenta para salir a luchar por el partido que disputa este lunes en Butarque ante el Leganés.

"Opino que los problemas del Betis son historia, lo darán todo hoy y se juegan bastante económicamente, igual que hizo ayer el Alavés. Hay máxima profesionalidad tanto en jugadores como el club. Me gustaría que los tres equipos se quedaran en Primera División, pero no puede ser. No tengo preferencia por ninguno. El que se lo gane en el terreno de juego", apuntó.

Fuera de este aspecto, Tebas dio su visión acerca de la reciente decisión del FC Barcelona de apoyar el referéndum independentista de Cataluña y recordó que, si la separación prospera, "los equipos que no pertenezcan a territorio español" no podrán disputar la competición doméstica.

"No me gusta la decisión del Barcelona. No entiendo Cataluña sin España, ni España sin Cataluña. Es mi opinión personal, es decisión suya, pero como presidente no me gusta. LaLiga no puede actuar y si en algún momento Cataluña se independiza, no podrían jugar aquellos equipos que no pertenezcan al territorio español", prosiguió.

Finalmente, en cuanto a la polémica sobre las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el mandatario cree que el recurso del candidato Jorge Pérez contra la elección de los miembros de la Asamblea General "prosperará", dadas las "irregularidades" mostradas en el proceso.

"Hay tantas cosas que han pasado. Como jurista, creo que la decisión va a prosperar, bien en el TAD, o bien en los tribunales. La decisión de Jorge Pérez será ir hasta el tribunal de lo contencioso-administrativo con una medida cautelar. Ha habido cien votos por correo que han sido apartados de jugadores, directivos, con derecho al voto y luego otros mil votos que llegaron fuera de plazo y han sido mezclados. Hay muchas irregularidades", concluyó.