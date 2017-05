Así fue la bronca Neymar-Unzué: "Como sigas así, acabarás como Ronaldinho"

Juan Carlos Unzué, segundo entrenador del FC Barcelona, y Neymar, estrella de los culés, mantuvieron el pasado jueves una fuerte discusión (Neymar se carga fichaje Vinicius Jr. por el Real Madrid con un bombazo bestial).

Este lunes transcendió la bronca. Hoy se han conocido los detalles de una discusión que ha sacudido más de lo que inicialmente se pensaba los cimientos del vestuario blaugrana (¡Bombazo! Neymar y Dani Alves planean volver a jugar juntos).

Cuenta el diario Marca este 9 de mayo de 2017 que el ambiente en el cambiador y el club en general está muy enrarecido después de un conflicto que tuvo lugar durante un entrenamiento a puerta cerrada.

Unzué reprochó al jugador ciertas actitudes y que no hiciera bien algunos ejercicios. Ney se enfadó y Unzué acabó subiendo el tono de sus palabras hasta que aquello se hizo insostenible.

¿Qué palabras fueron esas que tanto molestaron a Neymar?

"Como sigas así, acabarás como Ronaldinho", le dijo el segundo de Luis Enrique y uno de los hombres candidatos a suplir al asturiano cuando termine la temporada y haga las maletas rumbo a un año sabático.

La referencia es evidente. A Neymar le gusta mucho la fiesta (ni siquiera lo oculta en las redes sociales) al igual que su compatriota. Ronie empezó a marcar una época de leyenda en el Barça, pero ese ritmo de vida acabó convirtiéndolo en un jugador cuasi retirado con menos de 30 años.

Es el camino que muchos temen que siga Neymar. Y eso a Neymar no le gusta nada. No le gustan que le recuerden que su futuro es el de un gran jugador que no llegó a ser lo que pudo ser por su estilo de vida.

De ahí la tensión de un episodio que aún dará de hablar y cuyas consecuencias podrían ir más allá de un roce 'laboral'.

Porque Unzué sigue siendo una opción para el banquillo blaugrana, pero este suceso le resta muchas opciones.