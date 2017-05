Sergio Ramos: "No venimos de Beverly Hill, aquí también hay gente de barrio"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos ha comparecido este 9 de mayo de 2017, un día antes del derbi de Champions ante el Atlético y ha contestado a los rojiblancos y sus mensajes previos al partido.

En ellos el Atlético ha hecho referencia a los valores humildes de los colchoneros. Ramos no se ha cortado.

"Parece que en esta plantilla venimos de Beverly Hills que nacimos con una cuenta de 40 millones... no es así. Aquí somos muchos de barrio y tenemos nuestros valores de humildad".

Cuál será el último mensaje antes de salir al Calderón

Les diré lo que he dicho esta temporada. Me gusta siempre lanzar algún mensaje, sí. Pediré que salgamos con las ideas claras. En el fútbol puede pasar de todo, pero debems vaciarnos y dejarnos el alma. En el fútbol pueden pasar muchas cosas. Hay que mantenerse a tope todos los minutos y darlo todo. La clave es la unión, el sacrificio, saber jugar como equipo.

Mensajes de la remontada del Atlético

No estoy en el sentimiento de ninguna afición. Yo viví un gran ambiente en el Bernabéu. Nos llevaron en volandas. Que ellos pongan tuits u opinien de otra afición... no entraremos en polémicas. Vamos a jugar al fútbol. Hay ganas de que llegue el momento. El resultado de ida es bueno, pero iremos a ganar. No iremos a defender ningún resultado.

Qué partido se va a dar y si el caso Theo influirá

No, no es el momento de hablar de fichajes. Cuando termine la temporada, si hay que abrir puertas, se abrirán. Pero no es momento. Cuando te juegas una final, sabes el nivel y la repercusión del partido. Requiere concentración máxima. Es lo que vamos a dar. Lo que se nos exige.

Ambiente en contra del Atlético

No es el primer partido que vamos allá. Su afición aprieta, pero cuanto más animen, más me motiva. Nuestro equipo aguanta bien esas situaciones. No habrá diferencias entre la afición del Atlético y el Bayern, por ejemplo. Somos dos equipos que tratarán de medirse en el campo. Lo de fuera, por mucho que quieran alimentar, no cambiará nada.

Vértigo o seguridad por alcanzar la final.

Vértigo no... seguridad llevamos mostrando toda la temporada. Estamos en un buen momento. Estamos en el camino idóneo. Haremos todo lo posible por el doblete. Trabajando como estamos trabajando, tratando con respeto a los rivales, tenemos muchas opciones. Ahora viene lo bueno. Quedan dos semanas para decidir todo. Firmaría llegar así a todos los finales de temporada, dependiendo de nosotros.

El Atlético y la apropiación de los valores del sacrificio.

Me es indiferente. Aquí parece que todos nos hemos criado en Beverly Hills y que tenemos una cuenta corriente de 40 millones... aquí hay gente de barrio con valores de humildad. No saquemos nada de quicio. Lo demás es campaña y demás... es respetable, pero obviamente no cambiará nada. Seguiremos con nuestros valores e humildad. Es lo que nos llevará a ganar.

Abucheos a Piqué en el Masters de Madrid.

¿Qué te voy a decir? Si voy a Barcelona me pasaría a mí también. Cada uno que barra su parcela y ya está.

Agresividad del Atlético y la actuación arbitral.

Yo espero que sean tan profesionales como somos los compañeros del mundo del fútbol. Para eso también hay un árbitro. Ellos también pondrán todas sus armas para ganar. Pero temor, ninguno. No hay miedo por ir al Calderón.

Ramos y el Madrid saben ganar y saben perder.

A mí me ha tocado ganar y perder muchas veces. He llevado mejor ganar, que perder, pero ganar también hay que saber llevarlo. He aprendido más en las lesiones y derrotas que en las victorias. Pero no estoy en la mente de los demás.

Esperaba que Zidane tuviera tanto éxito

Yo sí, la verdad. Está consiguiendo cosas que no había conseguido casi nadie. Eso se debe valorar. Los jugadores estamos contentos que sea él quien dirija el barco. No es coincidencia esos resultados. No sólo con sus resultados, sino también con su forma de ser.

Simeone y su influencia

Lleva años influenciando. Ha hecho grande de nuevo al Atlético. Querrá motivar mañana a los suyos. Lo bonito del fútbol es eso, que cada maestrillo tiene su librillo, pero sólo uno se lleva el gato al agua.

Si ha cambiado el gol de Lisboa su forma de vivir los derbis

TEngo un bonito recuerdo. Es imposible no recordar las dos finales que ganamos. PEro en el fútbol hay que resetearse. Ya tendré tiempo de pensar en todo lo que hemos ganado. Los derbis son partidos distintos por la rivalidad, pero no cambia nada. Saldremos tan preparados y mentalizados como siempre, incluso con un plus más.

Si se marca, se acaba la eliminatoria

No lo sé. Dependerá de muchas circunstancias. La mentalidad es la de ir a ganar. Si podemos hacer un gol temprano, mucho mejor. No sería definitivo, pero sería importante.

La mejor plantilla en la que ha estado.

Para gustos, colores, pero yo diría que es de las más completas que hemos tenido. Siempre hemos tenido a los mejores, pero lo que conlleva ser un equipo, con el plan A y B... esa es la clave del éxito. Tener 24-25 con un nivel de exigencia grande, con gente que cuando sale tiene ritmo de competición. Mañana, si te pones una venda y eliges los jugadores, elegirías bien.