Alexis Trujillo: "Cuando firmé por el Betis no contemplaba ser primer entrenador"

El nuevo entrenador del Real Betis, Alexis Trujillo, ha reconocido su sorpresa por la destitución de Víctor Sánchez y ha explicado que cuando llegó al club verdiblanco "no contemplaba ser primer entrenador", pero que ahora que ha llegado el cargo intentará hacerlo lo mejor posible en los dos últimos partidos ligueros y luego esperará "a ver qué sucede" con el banquillo.

"Cuando firmé por el Betis pensaba que podía trabajar en cualquier situación, pero sinceramente no contemplaba lo de ser primer entrenador. El fútbol es así, ahora se da esta situación y siempre que hay una sustitución es un momento desagradable. No es un momento bueno, pero en el fútbol hay que afrontar estas situaciones y el club ha creído oportuno que yo coja al equipo estos dos partidos para terminar el campeonato", deseó Alexis en los medios oficiales del Betis.

El exjugador reconoció que le "sorprendió un poco" el despido de Víctor. "Pensaba que la semana iba a quedar como estaba planificada, pero se optó por tomar esta decisión y pensar en mí. Soy un tío positivo, me gusta afrontar los problemas cuando llegan. Dije a la primera que no había ningún problema, que me hacía cargo del equipo para hacer un buen trabajo en la semana y que salga bien", detalló.

En cuanto a sus objetivos en los dos partidos que faltan para terminar la temporada, dijo que los principales son que "el equipo dé una buena imagen y tenga un espíritu máximo de entrega en el campo dentro de sus posibilidades".

"Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en estas dos jornadas y a partir de ahí ya se verá lo que sucede. Quiero en estos dos partidos intentar darle a la afición dos alegrías. Vamos a ver si somos capaces de hacer que los béticos en estos dos partidos estén orgullosos de su equipo", reflexionó.

En cuanto a lo que pide a la afición, apuntó que "los béticos tienen que seguir a su equipo como siempre lo han demostrado". "La afición del Betis ha sido siempre una de las más fieles respaldando a su equipo. Eso se ve en los detalles, en los malos momentos. Ahora estamos en un momento que no es bueno pero estoy convencido de que nos van a respaldar. Tendremos que hacer que estén felices con nuestro conocimiento y esfuerzo en el campo", concluyó.