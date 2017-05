Tomás Roncero esconde un secreto inconfesable: su mujer es rojiblanca

Tomás Roncero visitó este 9 de mayo de 2017, la víspera del clasico de Champions entre Atlético de Madrid y Real Madrid, el plató de 'Hora punta' en compañía de su esposa Lucía Carbajosa.

Y allí se desveló un secreto inconfesable: en el hogar del merengón más furibundo que hay sobre el Planeta Fútbol, anidan hinchas rojiblancos.

Tomás Roncero y Lucía Carbajosa llevan 18 años de matrimonio.

Ella reveló a los espectadores algunos secretos curiosos de cómo se prepara su marido los partidos de su Real Madrid:

"Cena antes por si le sienta mal y, eso sí, mejor que no pierdan porque sino no hay quien lo aguante".

Curiosamente, Lucía no solo tiene que aguantar a este periodista forofo, sino que ella no es madridista al cien por cien, ya que su familia es rojiblanca.

"Sus Hermanos y sus tíos, gente que no entiende del fútbol, son del Atleti".

Tal como ha desvelado Javier Cárdenas este miércoles en Levántate y Cárdenas, su programa de radio en Europa FM, conocer a la mujer de Roncero fue "muy agradable":

Además, Lucía es seguidora del programa y cuando estuvo Richard Gere no sabía que su marido había grabado un vídeo para él:

"Me llevé una sorpresa increíble, casi me muero".

Antes, Tomás Roncero charló con Julio Salinas sobre las posibilidades que tiene el Atlético de remontar al Real Madrid en las semifinales de la Champions:

"Imposible no es porque es verdad que el Atlético de Madrid es muy guerrero. Vi ayer la designación del árbitro y me asusté no era Aytekin [árbitro que pitó el Barça-PSG]. Entonces hay menos posibilidades de que ocurran cosas raras. Además, el Madrid lleva un año y pico marcando todos los partidos".