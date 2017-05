Jorge Pérez: "Queremos que el CSD y el TAD hagan cumplir la ley"

El exsecretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Jorge Pérez expresó su deseo de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) "hagan cumplir la ley" en el proceso electoral a la presidencia de la RFEF y reiteró que llegarán hasta la vía contencioso-administrativa para que se repita la elección de miembros de la Asamblea.

"Sigo siendo candidato, pero no reconozco el resultado de esas elecciones (a miembros de la Asamblea) por lo que no sería coherente pedir unos avales a una Asamblea que no reconozco. Que decida el TAD con lo que hemos presentado, no queremos presionarle y espero que se pronuncie antes del día 22 de mayo", explicó en rueda de prensa.

Jorge Pérez, que estuvo acompañado por el exfutbolista Luis Gil y el asesor jurídico Santiago Nebot, recalcó que si no hay la suspensión cautelar solicitada llegará hasta los tribunales de lo contencioso-administrativo, aunque aseguró que el TAD tiene elementos de juicio suficientes para fallar el recurso a su favor.

En este sentido, Pérez indicó que espera que se repita el proceso electoral y que lo tutele, "al menos en el voto por correo, que es el 95 por ciento", el CSD. "Pedimos la solicitud de la nulidad de las elecciones y la repetición de todo el proceso. Lo que queremos es que el CSD y el TAD hagan cumplir la ley. Las irregularidades son flagrantes, clamorosas y queremos que el CSD, como es su obligación, intervenga", señaló.

Según la candidatura liderada Jorge Pérez en la votación de los miembros de la Asamblea, celebrada el pasado 27 de abril, para las elecciones previstas el 22 de mayo se produjeron una serie de irregularidades como que 973 votos, el 20 por ciento del total, no fueron escrutados. "Desconocemos el paradero de esos votos. En el Acta Notarial hay 6.038 votos, pero se contabilizaron solo 5.065", apuntó.

Además, más de 500 votos habrían sido aceptados pese a emitirse después de la fecha tope del 20 de abril. "Ocho plantillas de jugadores, precisamente que nos apoyaban, no han sido escrutados... Ha habido una patente carencia de neutralidad de las Territoriales y del presidente de la Gestora confirmada por el propio TAD. Todo estos es un desatino, van a quedar poco más de dos años de legislatura y el 27 vimos un montón de irregularidades por lo que decidimos recurrir", explicó.

A juicio del exsecretario general de la RFEF, las elecciones son un proceso farragoso y considera que debería modificarse el modelo. "Es muy difícil que la gente vote. Ha habido personas que nos reconocen que han recibido presiones, pero no se atreven a denunciarlo. Me da la sensación de que la RFEF vive en una burbuja dictatorial. Tenemos que buscar otro sistema de votación más sencillo, más democrático y representativo", deseó.

Por su parte, Luis Gil, exgerente de la AFE, censuró las declaraciones del presidente del sindicato de jugadores, Luis Rubiales, que, según publica en su edición de este jueves el As, ha anunciado que recurrirá un eventual fallo del TAD favorable a que se repita el proceso.

"Está en su derecho de hacer lo que considere y nosotros, de reclamar democracia y transparencia y de que se respeten los derechos de los electores. Amenazar a los que tomen las decisiones no es la vía y eso ratifica la decisión de Santi (Nebot) y mía de dejar el sindicato. Queremos ganar para liberar a la gente de fútbol porque en muchos sitios se ha coartado la libertad", denunció.

"ME VEO CON MAS POSIBILIDADES" Pérez afirmó que tendrá más opciones de victoria en el caso de que el TAD falle sobre la repetición de las elecciones a la Asamblea. "Me veo con más posibilidades porque va calando el mensaje de que el proceso debe ser democrático. ¿Lete? Lo que quiero es que haga lo que dijo en el Congreso ("Nunca me he puesto de perfil", dijo) Me ha agradado mucho. Más que un pulso con Villar es con los modos y manera de hacer durante mucho tiempo. Que haya más democracia, participación, transparencia y una forma de trabajar más acorde con los tiempos actuales", aclaró.

Así, apuntó que el tiempo de Villar como presidente de la RFEF tiene fecha de caducidad. "Este movimiento es imparable. Más pronto que tarde llegará alguien que aplique una política más acorde con los nuevos tiempos. Si perdiera voy a continuar en esta lucha, no sé si como cabeza de cartel, pero esto es imparable y cambiará la RFEF, para bien", sentenció.