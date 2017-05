Nacho Fernández: "Si hubiese querido provocar habría puesto la bandera en otra parte"

El defensa del Real Madrid Nacho Fernández descartó que su intención fuese "provocar" cuando situó una bandera del equipo en el césped del Vicente Calderón tras conseguir el pase este miércoles a la final de la Liga de Campeones y que si hubiese querido hacerlo la habría puesto "en otra parte" del campo, mientras que confirmó que es "feliz" en el club y que Zinédine Zidane ha sido el técnico que "más" ha confiado en él.

"No quería indicar nada, nuestros aficionados estaban ahí arriba animando durante todo el partido y si hubiera querido provocar la habría puesto en otra parte del campo. Soy un jugador que me caracterizo por el respeto al rival y la afición. Celebramos con nuestra gente un pase muy muy difícil", señaló Nacho tras acudir a la presentación del campus que organiza junto a su hermano Alex en el Colegio San Gabriel en Alcalá de Henares (Madrid).

El madridista insistió en que no se quiso hacer su gesto para replicar el del rojiblanco Jorge Resurrección, 'Koke', que hizo algo similar cuando el Atlético ganó la Copa del Rey en 2013 en el Santiago Bernabéu. "Koke es mi compañero y tenemos una relación espectacularmente buena y hemos vivido momentos muy buenos en la Sub-21, no quiero entrar en una polémica", zanjó.

Por ello, y tras el tifo del estadio Vicente Calderón diciendo sentirse "orgulloso de no ser" como el Real Madrid, el canterano puntualizó que "son cosas de las aficiones". "No nos tenemos que meter en eso sino hacerlo bien en el terreno de juego. Cada afición defiende sus colores y es algo normal si está dentro del respeto", comentó.

Sobre el pase a la final, Nacho indicó que sería "un objetivo muy bonito" poder ganar en Cardiff. "Sería mi tercera 'Champions', algo que jamás habría soñado. Nos queda un partido muy complicado ante un rival muy difícil, pero estamos en la final que era lo importante y ahora a ganarla", afirmó, recordando como "espectacular" cuando el Real Madrid ganó la 'Séptima' ante la Juventus hace 19 años.

En las filas 'bianconeras' están "buenos compañeros" como Gonzalo Higuaín y Sami Khedira, de los que tienen "buenos recuerdos". "La Juventus lleva unos años espectacular y este más si cabe, será una final bonita de ver", declaró, al tiempo que reconoció que el equipo madridista cuenta "con individualidades importantes", pero que si no fuese "una piña" le sería "muy difícil ganar tantas copas".

El defensa no quiso "elegir" entre ganar LaLiga, el título que le "falta" y que sería "especial", o la Liga de Campeones. "Ahora que dependemos de nosotros tenemos que pelear por las dos cosas. Estamos a tres finales de ganar una Liga, estamos en otra final y ganar otra 'Champions' sería espectacular. El equipo está preparado para ganar las dos porque tenemos una gran plantilla, pero en el fútbol todo puede pasar y tenemos un rival delante", remarcó.

"TENGO QUE SEGUIR TRABAJANDO PARA SER TITULAR EN ESTOS PARTIDOS" A nivel personal, el madrileño celebró que esta esté siendo su "mejor temporada a nivel de minutos". "Me encuentro muy bien físicamente y estoy feliz por como me van las cosas. Me fastidia no jugar ayer miércoles y cualquier partido porque todos queremos jugar todos los minutos", aseveró.

"Trabajo para que el mister siga con confianza hacia mí y él ha sido el que más ha confiado en mí. Tengo que seguir trabajando para ser titular en estos partidos", añadió. "Soy feliz aquí, ojalá jugase todos los minutos. Estoy preparado para jugar partidos importantes y ya he tenido la suerte de jugarlos o incluso más importantes que el de ayer", advirtió.

En este sentido, y como "amigo" suyo, subrayó que "siempre" le recomendará a Alvaro Morata que se quede en el club blanco pese a su falta de minutos. "Es un grandísimo jugador. Los veranos suelen ser un poco 'locos' y cuando no tienes minutos piensan en otras cosas. Morata es igual o más madridista que yo y si tiene que elegir tirará por el Real Madrid", confesó.

"Benzema es un delantero espectacular y nos da muchas cosas. Tiene una calidad tremenda y una jugada como la ayer hace que pases la eliminatoria. Cuando le salió fue algo espectacular", sentenció el central sobre la jugada del francés que propició el tanto clave de Isco.