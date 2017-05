Adams: "Los jugadores no tienen el nivel de intensidad para los entrenamientos que estoy haciendo"

El entrenador del Granada CF, Tony Adams, afirmó, antes de afrontar el partido contra el también descendido Osasuna, que sus jugadores "no tienen el nivel de intensidad para los entrenamientos" que está "haciendo", y aseguró que "a estas alturas de la temporada", "físicamente" la plantilla "no está bien" porque "no se ha hecho una pretemporada correcta".

"A estas alturas de la temporada físicamente este grupo no está bien, porque no se ha hecho una pretemporada correcta y hemos tenido muchos lesionados. Ellos no tienen el nivel de intensidad para los entrenamientos que estoy haciendo y corremos el riesgo de tener aún más lesionados. Kravets todavía lo está y hay muchos jugadores que no pueden jugar", dijo el día previo al encuentro (El Sadar, 18.30 horas).

"Hay muchos jugadores que no están lo suficientemente bien, así que corremos el riesgo de no poder poner a ciertos suplentes en el banquillo. Por eso tenemos que ser cuidadosos en el aspecto físico", añadió. El conjunto nazarí tiene solo un punto más que los de Petar Vasiljevic, colistas, y si pierde ocupará dicha plaza a falta de una jornada que le medirá al RCD Espanyol.

Además, Adams confesó que están "muy cerca" de traer a un "nuevo entrenador", asumiendo que no seguirá en dicho puesto la temporada que viene. "Creo que tenemos a nuestro hombre. Queremos estar seguros de que es el correcto. Necesitamos buscar un poco más y luego podremos traerlo. Sabemos que necesitamos traerlo cuanto antes porque Manolo Salvador ha empezado con el proceso de fichajes, necesitamos que nuestro entrenador confirme las firmas (de esos jugadores)", expresó.

Por otra parte, el inglés afirmó que está "intentando sacar lo mejor de los jugadores" que "posiblemente" se van a quedar "la próxima temporada" en Segunda División porque "tienen contrato". "Quiero ganar cada partido, tanto si es contra Osasuna como contra el Real Madrid. No lo voy a afrontar de otra forma", manifestó.

"Realmente todavía pienso que podemos ganar cada partido. No importa si lo conseguimos o no. Es un partido muy importante para nosotros. Estaremos peleando hasta el final de la temporada, en cada partido, en cada balón, en cada disputa, para ganar el partido", confesó.

Finalmente, el de Romford expresó su confianza en poder lograr "la primera victoria a domicilio de la temporada" ante los 'rojillos'. "Ellos van a luchar por orgullo y por sus aficionados también. Va a ser un partido muy duro, pero no está acabado. Vamos a prepararnos y tenemos unas cuantas sorpresas. Espero que los jugadores den el máximo y podamos conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada, que creo que animará a todo el mundo", concluyó.