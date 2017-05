Garitano: "Todavía no hemos conseguido absolutamente nada"

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, se mostró más prudente que nunca en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Athletic Club (20.00 horas) de este domingo y aseguró que todavía no han conseguido "absolutamente nada" pese a tener la salvación a un único punto en su primera temporada en la élite.

"Ni 98 por ciento, ni cero, ni cien ni nada", dijo Garitano tras referirse a unas declaraciones de su portero Iago Herrerín, que dijo que el Lega tenía la salvación lograda a ese porcentaje. "No hemos conseguido absolutamente nada. Hace falta un punto para conseguir las cosas y las cosas hay que celebrarlas cuando se consiguen, no antes. No hemos hecho nada", incidió.

"Lo que hemos hecho por ahora es sumar puntos para tener opciones y vamos a por esas opciones", aseveró este viernes en el estadio Butarque. "Da igual que ganásemos al Betis, conseguimos tres, pero todavía falta un punto", añadió. "Ahora lo que tenemos que hacer es pensar que tenemos dos rivales muy complicados empezando por el Athletic. Necesitamos ir allí sin ninguna confianza. Porque el Athletic no permite eso y porque nosotros no somos así", dijo.

"No va a ser nada sencillo y tenemos que poner todo de nuestra parte porque esta es la primera oportunidad que tenemos para poder conseguir ese punto que nos dé la salvación", añadió Garitano, que no mira el resultado del Sporting. "Dependemos de nosotros y nos va a hacer falta sumar ese punto, estoy convencido", espetó.

"No me fijo en lo que vaya a pasar en otros campos aunque inconscientemente será así. Nosotros dependemos de nosotros. Llevamos treinta y siete jornadas dependiendo de lo que hacemos nosotros y así va a ser hasta el final. Vamos a ver si lo conseguimos en San Mamés", manifestó el técnico de Bergara.

Además, Garitano, que calificó a San Mamés como "el mejor campo" dice que no "hay más historias" que pensar en ellos mismos y dejarse de "chorradas", como así calificó el presunto interés de varios equipos por algunos jugadores como Gabriel Pires y Alexander Szymanowski. "Como si les llama el Bayern de Múnich. A mí me interesa que compitan", agregó.

Por último, el técnico pepinero dijo que ve "muy preparado" al argentino Nereo Champagne de cara al choque del domingo, donde no podrá jugar Iago Herrerín por la llamada cláusula del miedo. "Tiene la oportunidad de poder jugar en un gran escenario. Mentalmente está preparado. Estoy muy tranquilo con el portero que llevo a Bilbao. Es un jugador muy maduro", finalizó.