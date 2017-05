Iniesta: "Real Madrid y Juventus son justos finalistas por la 'Champions' que han hecho"

El jugador y capitán del FC Barcelona Andrés Iniesta ha asegurado este viernes en un acto de Nissan en el Salón Automobile de Barcelona que la final de la Liga de Campeones "pierde mucho interés" cuando los blaugranas no están en ella, aunque ha asegurado que Real Madrid y Juventus son "justos finalistas" por el torneo que han realizado.

"Los dos finalistas son justos finalistas por la 'Champions' que han hecho, y sin duda será una final muy interesante. Una lástima que nosotros no estemos, y personalmente pierde mucho interés cuando no estamos. La ganará el mejor", afirmó en atención a los medios.

En el coloquio junto al director general de Nissan Iberia, Marco Toro, el centrocampista 'culé' recordó que la semifinal ante el Chelsea, que clasificó al Barça para la final de Roma con un gol del manchego en Stamford Bridge, fue un momento "muy importante" y "siempre será recordado". "Hace dos años llegamos a la parte final de la Liga de Campeones", rememoró sobre la final de Berlín ganada ante la Juventus.

Sobre la incorporación de la tecnología en el fútbol, Iniesta opinó que "se debe seguir trabajando y mejorando en un punto a favor para el deporte en sí". "Ya veremos cómo avanza en los próximos años, todo lo que sea ayudar a la gente y a todo el mundo es importante", subrayó.

En cuanto a quién cree que es el mejor jugador del mundo, Iniesta no tiene duda. "Lo que he visto hacer a Leo Messi no se lo he visto hacer a nadie. Es y sigue siendo el número uno. Siempre destaco la regularidad que tiene cada año. Esta misma pregunta hace cinco años, tendría la misma respuesta", concluyó.