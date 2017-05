Sánchez Flores: "Es fantástico poder seguir compitiendo más allá de los objetivos marcados"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha asegurado este viernes, en la previa del partido de LaLiga Santander ante el Valencia CD en el RCDE Stadium, que seguir compitiendo más allá de los objetivos marcados es "fantástico", además de motivarle "sumar el máximo número de puntos posibles" pese a no poder luchar ya por Europa.

"Nos motiva sumar el máximo número de puntos posibles. En fútbol hay que saber hacerlo todo y es fantástico poder seguir compitiendo más allá de los objetivos marcados. El objetivo del año que viene es seguir compitiendo, mejorar en juego, en compromiso, en todo. El objetivo es crecer", afirmó en rueda de prensa.

El técnico 'perico' concretó que la meta para este año es "hacer la mejor despedida posible" en el último partido como local. "Debemos dar las gracias a la afición por cómo nos apoyaron y por cómo entendieron el proyecto. Vamos a intentar ofrecer el mejor rendimiento posible y hacerlo desde la alegría y el reto de ganar siempre", apuntó.

"Los jugadores han disfrutado y han tenido motivos para disfrutar. El inicio no fue fácil pero se han hechos partidos extraordinarios, han cooperado en cada partido firmemente y son pocas temporadas a lo largo de una carrera de futbolista las que se pueden disfrutar", añadió.

En esta ocasión, Pablo Piatti no podrá jugar ante su exequipo, por la 'cláusula del miedo' impuesta por el Valencia. "Me parecen un horror. No benefician a nadie y en el fútbol deben ser más valientes. Ahora que ningún equipo se juega nada, era el momento de relajar esa cláusula y dejar jugar al futbolista", criticó.

En el análisis sobre el conjunto valencianista, Sánchez Flores destacó el peligro de los 'che' a balón parado. "Mañana estaremos atentos a estos detalles. El Valencia es un equipo que se construyó para estar en 'Champions' y estamos preparados para competir contra cualquiera", subrayó.

La llegada de Marcelino al banquillo del Valencia también la destacó el míster blanquiazul. "Tengo buena relación con Marcelino. Es de esos técnicos fiables, y ahora vendrá a darle forma a un proyecto que está hecho para estar más arriba. Viene a sustituir a un técnico que es mi amigo y que le tendrán que hacer un monumento a Voro tarde o temprano", afirmó.

Sobre la construcción del futuro equipo, Sánchez Flores dejó entrever la más que posible salida de Roberto a final de temporada y la renovación de Diego López. "Entendería perfectamente que Roberto pidiera la baja y la continuidad de Diego (López) está en su fase final", definió.