Valverde: "No sé si será mi despedida de San Mamés"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, no desveló si este domingo dirigirá su último partido como técnico rojiblanco en San Mamés y aseguró desconocer su futuro en la previa del choque contra el Leganés, "un partido vital" para asegurar la presencia en competición europea la próxima campaña.

"No sé si será mi despedida. No lo sé. Yo no doy por cerrado nada. Solo pienso en ganar al Leganés y sé que no va a ser fácil", indicó Valverde. "Soy el entrenador del primer equipo y tengo una relación muy fluida con el presidente y hablamos de todo", añadió al ser cuestionado sobre su posible fichaje por el FC Barcelona.

"Ahora solo pensamos en el Leganés. Jugamos en casa, también la Real y el Villarreal, pero nuestra intención es ganar porque ahora mismo dependemos de nosotros. Todo pasa por ganar este partido, seguir haciéndolo en el siguiente y ver qué se produce en los otros campos. Lo fundamental es llegar al último momento dependiendo de nosotros. Somos sextos y ganando seguiremos siéndolo como mínimo", manifestó.

En cuanto al rival, el 'Txingurri' recordó que le "hace falta un punto". "Lo ha podido conseguir jornadas atrás sin problema porque ha perdido partidos a última hora, en el 93, en uno de ellos por un gol con la mano", comentó el técnico del Athletic.

"No ha tenido mucha suerte en determinados momentos y podría estar salvado perfectamente. Yo, desde fuera, le veo salvado, pero ellos desde dentro pensarán que hasta que no esté hecho nadie puede decir nada", sentenció Valverde ante los medios.