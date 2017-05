El Feyenoord conquista su décima Eredivisie con 'hat-trick' de Kuyt y rompe 19 años de sequía (3-1)

El Feyenoord se ha proclamado campeón de la Eredivisie en la última jornada, por décima vez en su historia, al vencer al Heracles (3-1) gracias a un 'hat-trick' del mítico Dirk Kuyt que pone fin a 19 años sin conquistar el campeonato de la regularidad en Holanda, pese a la victoria del Ajax sobre el Willem II (1-3).

Los hombres del exjugador del FC Barcelona Gio van Bronckhorst no dieron opciones (3-1). Dirk Kuyt, exjugador entre otros del Liverpool, encarriló la contienda a los 38 segundos con un derechazo certero ante la salida de Bram Castro. No fue el último tanto del delantero holandés, que acompañó con la testa el envío desde la izquierda de Eljero Elia once minutos después y, a siete del final, convirtió la pena máxima del 3-0.

El Ajax, metido de lleno en la pelea por el título, hizo los deberes frente al Willem II (1-3) tres días después de sellar su pase a la final de la Europa League con el 5-4 global sobre el Olympique de Lyon. La joven promesa Kasper Dolberg adelantó a los de Amsterdam y Davinson Sánchez y Klaasen amarraron los tres puntos. El Ajax, con 81 puntos -uno menos que el Feyenoord-, acudirá a la fase previa de la Liga de Campeones.

Mientras, el PSV Eindhoven es equipo de Europa League. Utrecht, AZ Alkmaar, Vitesse y Twente tendrán que pelear en la fase previa del segundo máximo torneo continental. Descienden a la Jupiler League Nijmegen, Roda y G.A. Eagles.