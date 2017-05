Luis Enrique: "Perdimos en Vigo y Málaga, las visitas del Madrid son difíciles"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha señalado este domingo tras ganar a la UD Las Palmas (1-4) en la penúltima jornada de LaLiga Santander que han superado un partido que era "complicado" y, sobre lo que resta de competición y en concreto al Real Madrid, ha recordado las derrotas blaugranas en Vigo y Málaga, las dos próximas y últimas salidas "difíciles" para los blancos.

"Nos queda un partido en casa, con el Eibar, y el objetivo es claramente sumar esos tres puntos. Al rival le quedan dos partidos en dos campos en los que hemos perdido, si nosotros hemos perdido puede perder cualquier equipo", manifestó el técnico en rueda de prensa.

En este sentido, ahondó en la idea de que el Madrid no tendrá dos últimas jornadas plácidas. "Perdimos en Vigo y Málaga, en Vigo varias veces, con lo cual las visitas que tiene el rival son difíciles ante equipos de nivel", aseveró.

"Veo que tienes datos erróneos y equivocados, le dije al periodista que si me hacía preguntas en condicional 'y si' y dije la frase que conocéis. No pongáis palabras en mi boca que no he dicho", comentó sobre su comentario de 'y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta' que dejó ir en una comparecencia anterior al ser preguntado por el duelo Málaga-Madrid y las posibilidades de que el Málaga no compitiera a tope contra los blancos.

En cuanto al partido, hizo una valoración "muy positiva". "Para nosotros era un partido complicado, muchas veces los rivales que no se juegan nada fruto de esa liberación pueden encontrar un buen partido y Las Palmas tiene calidad para poder hacerlo. Hemos generado ocasiones rápidamente para llevarnos estos tres puntos", celebró.

"'Masche' ha notado alguna molestia, hemos preferido no arriesgar y sumado a las diferentes bajas ha hecho que tuviera que jugar Lucas de lateral derecho, ha cumplido pese a que es de los zurdos, zurdos. Ha cumplido más que con creces y Marlon ha estado muy bien, en su línea. Tranquilo y con salida", comentó sobre las molestias del argentino y los cambios obligados en defensa.