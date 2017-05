Lux: "El Deportivo no sería nada sin su gente"

El portero del Deportivo de la Coruña Germán 'Poroto' Lux aseguró que "el Deportivo no sería nada sin su gente" y agradeció a la afición deportivista su apoyo durante toda la temporada tras el empate del conjunto blanquiazul ante el Villareal con el que certificaron su permanencia en la jornada 37 de LaLiga Santander.

"La verdad que muchas gracias, siempre estamos agradecidos. Agradecidos por la afición que tenemos. El Deportivo no sería nada sin su gente, viven y respiran todo el día fútbol, son muy apasionados. Lamentablemente hicimos una mala campaña los hemos desilusionado un montón de veces. Se ha cumplido el objetivo y esperemos que en otras temporadas el Depor esté más arriba", señaló.

Además, habló de las dificultades que les planteó el conjunto castellonenese durante el encuentro. "El Villareal es un equipo muy difícil que tiene le balón durante todo el partido. Teníamos que venir a sufrir, a defender bien y a intentar aprovechar las ocasiones que tuviéramos. Finalmente no fue así, acabamos cero a cero. Pero bueno contento porque se ha cumplido el objetivo", apuntó.

Lux explicó que dentro del terreno de juego no se enteraron de los resultados que se estaban dando en otros campos, pero admitió que en el banquillo esa cosas lamentablemente se viven y añadió que es "inevitable". "Dentro del campo no, pero seguramente en el banquillo esas cosas se viven lamentablemente, es inevitable. Pero nosotros dentro del campo no, porque no podemos hacer nada, tenemos que estar concentrados y creo que así lo hicimos", afirmó.

Además, tuvo unas palabras sobre su encontronazo con el delantero del Villarreal Roberto Soldado. "La verdad que estuvo mal. Fue un poco con plancha Soldado. Pero estuvo mal mi reacción, no tengo que hacer eso, pero bueno son cosas que pasan. Me arrepiento y ya está, no tiene que volver a ocurrir", declaró.