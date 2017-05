Zidane: "Tenemos que seguir hasta el último minuto del último partido"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró este martes que tan él como sus jugadores están "preparados" para las dos finales por el título de LaLiga Santander que les quedan y que "para nada" se ven ya campeones porque tendrá que pelearlo "hasta el último minuto del último partido".

"Para nada (se sienten campeones los jugadores). Tenemos que seguir, seguro, hasta el último minuto del último partido. No nos vamos a relajar, lo aseguro, no hemos ganado nada", advirtió Zidane en rueda de prensa, recalcando que en el vestuario "no" se ha hablado nada de un posible doblete que no se produce desde 1958.

El francés recalcó que están "preparados" y "muy bien físicamente" para lo que queda. "Nos quedan finales y se acabó la Liga", remarcó. "Yo no me siento al borde de nada, pienso sólo en positivo, pase lo que pase, nadie me mete en cabeza nada. Tenemos que dar el cien por cien todos", añadió a título personal.

En este sentido, fue claro sobre su futuro. "Creo que están contentos conmigo", indicó sonriente. "Pienso únicamente en mi trabajo cotidiano, en lo que me queda de temporada y nada más. Es un trabajo muy duro y con mucho estrés, pero estoy contento y disfruto con cada día y sé que esto se va a acabar algún día, pero no es lo que me preocupa", aseveró.

'Zizou' también replicó con firmeza ante el tema de los maletines. "El Celta lo va a hacer como siempre y como es de profesional", respondió tras asegurar que no quiere entrar en estos asuntos. "Me espero el Celta de siempre, un muy buen equipo y que lo va a hacer todo para jugar su partido", comentó.

"Nosotros tenemos que hacer el nuestro partido, no va a cambiar nada lo que sucedió", añadió posteriormente ante un posible ambiente más tenso por todo lo que conllevó el aplazamiento en su momento y las posibles quejas del club madridista. "Espero que el Celta hará lo máximo. Será un partido duro, pero estamos preparados para este partido. Nos faltan dos y tenemos que continuar con nuestro trabajo, no cambiar nada porque sea aplazado e intentar jugar muy bien los 90 minutos", zanjó.

Zidane insistió que los de Eduardo Berizzo son un "buen equipo" como el Málaga, último rival el próximo domingo. "Lo que me interesa es lo que vamos a hacer nosotros", afirmó, confirmando que Cristiano Ronaldo viajará con el equipo tras descansar a domicilio desde que jugase en San Mamés a mediados de marzo.

"Si tienen que jugar van a jugar, lo harán como siempre y harán lo que sea para que no se la saquen", prosiguió sobre los apercibidos de perderse el último choque entre los que se encuentran el portugués, Isco y Lucas Vázquez.

Otros nombres fueron protagonistas de la rueda de prensa como el de Keylor Navas y su actual momento de forma de cara a continuar el año que viene. "Tenemos a tres porteros muy buenos, el próximo año no sé. Estoy contentos con los tres", se limitó a decir.

En cuanto al colombiano James Rodríguez y su posible adiós tras esta campaña, recordó que "no es el debate", mientras que resaltó que Alvaro Morata no estaba "enfadado" con él por el cambio ante el Sevilla sino con "otra cosa" que no desveló. "Es algo que puede pasar, hablamos y se queda ahí", sentenció.

Finalmente, el entrenador madridista se refirió a Gareth Bale, aunque avisó que "no es el momento de hablar" sobre si tendrá minutos antes de la final de la Liga de Campeones. "Está mucho mejor y ya está entrenando en el campo, aunque todavía no con nosotros y eso es positivo y estamos contentos. Tenemos que pensar en mañana y él no va a estar", declaró.