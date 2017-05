Karim Benzema: "Nunca te sientes bajo presión con Zidane"

El delantero del Real Madrid Karim Benzema se deshace en elogios hacia su técnico, Zinédine Zidane, con el que "nunca te sientes bajo presión", unos halagos que se contraponen a los del actual seleccionador de su país, Didier Deschamps, al que critica su "falta de coherencia" (Apelación le quita la amarilla a Nacho y le permite jugar en Balaídos).

"Zidane se convirtió en mi entrenador, pero existe el mismo respeto el uno por el otro. Lo discutimos todo, intercambiamos opiniones. Cuando las cosas no van, no lo coge con pinzas, y cuando van bien, también me lo dice y siempre de la misma manera", expresa Benzema en una entrevista concedida al diario deportivo francés 'L'Equipe' y publicada este miércoles.

El atacante recalca que 'Zizou' está "bien preparado" para lo que le está sucediendo.

"Tras ser un jugador excepcional, está en el camino de convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo en poco tiempo. Es tranquilo, comprende y sabe tratar a los grandes jugadores. Su fortaleza que nunca pone presión en el terreno de juego, nunca te sientes bajo presión con él".

En este sentido, pide mirar el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones cuando el Atlético de Madrid marcó dos goles antes del cuarto de hora, dejando claro que "casi todos los entrenadores les entra el pánico en ese momento".

"El no se inquieta, permanece sereno y cuando ves eso desde el campo, sigues también más tranquilo. Conoce bien el juego y las mentalidades a este nivel. No ha llegado con la pretensión de revolucionarlo todo como otros, nos hace jugar bien al fútbol, así de simple".

A nivel personal, cree que su "éxito" en el Real Madrid viene "principalmente de hacer callar a ciertas críticas" como la que no era "un goleador con la selección, ni un gran delantero" o que no tenía "el nivel".

"Ni siquiera presto atención a algo tan pequeño. Mis actuaciones hablan por mí y llevo doce temporadas marcando en la 'Champions'. No es casualidad en mi octava temporada en el Real Madrid".

Autor de 51 goles en el máximo torneo continental en 94 partidos jugados, Benzema reconoce que esta cifra es "importante", pero que "esto no lo es todo en el fútbol".

"Reducimos demasiado el fútbol de hoy en día a estadísticas, promedios, pero el fútbol no es la NBA, es el juego, el colectivo".

Con todo, califica de "excepcional" volver a disputar una final de la 'Champions' el próximo 3 de junio ante la Juventus. "Hace siete temporadas que realmente estamos al más alto nivel y con una constancia notable. Todavía estoy viviendo mi sueño con el Real Madrid", asevera.

LAMENTA QUE DESCHAMPS CAMBIASE "EL DISCURSO"

El francés también se refiere a su ausencia con su selección, con la que no va convocado desde octubre de 2015 tras ser acusado en el 'caso Valbuena', lo que motivó que el seleccionador Didier Deschamps no le volviese a llamar.

"Ya hemos tenido en el pasado charlas reales que no han salido a la luz, es algo que queda entre nosotros", indica el madridista que lamenta "una falta de coherencia" en las palabras del técnico de los 'Bleus'.

"No puede decir hace un año que todos los países nos envidian por tenerme y, varias semanas más tarde, cambiar de discurso. El conoce el fútbol y no le entiendo, no tiene sentido".

El delantero desearía que Deschamps le dijese "a la cara" que no le convocado "solamente por el fútbol".

"Bien, continuaré entonces trabajando. Si hay otra razón, tendría solo que decírmelo a la cara".

"Le pedí una explicación y una explicación puede durar solo dos minutos, no es complicado, pero todavía estoy a su disposición y él lo sabe", zanja un Benzema que considera que "mucha gente en Francia" no quiere que tenga "éxito".

"Tengo el 'feeling' de que mi nombre está siendo manipulado por razones que no tienen nada que ver con el fútbol".

De todos modo, todavía no ha puesto "una cruz" a su selección.

"Aunque sería más fácil ahora decir que lo dejo y decirlo que porque ya he visto y oído suficiente, pero me quedo a disposición del equipo de Francia. Siempre veo las listas, Francia nunca será algo rutinario para mí".

Finalmente, tilda de "gran farsa" todo lo sucedido en el escándalo del vídeo sexual de Mathieu Valbuena.

"Todo comenzó con su historia y ahora le escucho decir que está listo para volver a jugar conmigo", indica con sorpresa.