Benzemá: "Que Valbuena pare de mentir, sus tonterías me vuelven loco"

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, ha concedido una entrevista a L'Equipe de la cual ya se puede leer un avance y en la que hace una defensa encendida de su estilo de juego.

El ariete del Real Madrid es a menudo criticado con su falta de goles y de instinto, algo que el considera justificado a tenor de sus palabras.

Además en el caso de la Champions League no se puede hablar de esa ausencia de goles: lleva 51 tantos en la competición continental que le convierten en el quinto máximo artillero histórico del torneo.

"Las estadísticas son gratificantes. A los 29 años me siento orgulloso de haberlo logrado. Esas cifras son importantes, pero no tanto como el fútbol. Hoy en el fútbol hay estadísticas, ratios... ¡Pero esto es fútbol, no es la NBA! El fútbol es un juego colectivo. Por supuesto que uno tiene que ser decisivo, sobre todo cuando se está atacando, pero no todo debe reducirse a eso. Mis actuaciones hablan por mí".