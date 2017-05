Cristiano Ronaldo: "Vamos a ir a Málaga a ganar"

Diez minutos tardó Cristiano en aparecer en Balaídos. En menos de un cuarto de hora, el portugués agrandó su leyenda: el zurdazo con el que ponía al Madrid en ventaja le colocaba a él en lo más alto del ranking de goleadores históricos de las cinco grandes ligas.

El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo no vaciló a la hora de afirmar que el cuadro blanco acudirá a Málaga el próximo domingo a "demostrar" que son "mejores" y quiere "ser campeón" de LaLiga Santander en la última jornada, donde a pesar de necesitar un punto en la pelea con el FC Carcelona saldrán a por la victoria.

El delantero portugués insistió en la importancia de haber dado prioridad este año a llegar bien físicamente a las últimas jornadas.

"Se gana siempre al final. He hecho una sesión muy buena este año con ayuda de todos. Tenemos buenos jugadores y me he guardado un poco más este año para estar en la fase final que es donde se decide todo. Estoy ayudando al equipo con goles".