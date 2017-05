José Castro, pese a las "turbulencias", pide "valorar la cuarta plaza y estar en 'Champions'"

El presidente del Sevilla FC, José Castro, ha asegurado que, pese a que en esta temporada han sufrido "turbulencias", como el tener que cambiar de entrenador y proyecto una vez más, han tenido una campaña "buena" en la que se debe poner en valor la cuarta posición en LaLiga Santander y el meterse por tercera vez consecutiva en la Liga de Campeones.

"En una temporada que ha sido complicada, en la que ha habido turbulencias, no nos tembló el pulso con un nuevo entrenador, un nuevo proyecto, nuevos jugadores. Si ganamos a Osasuna será nuestra segunda mayor puntuación de la historia. Tenemos que valorar muchas cosas, tenemos que valorar la cuarta plaza y que este año hemos conseguido estar en 'Champions' por tercera vez consecutiva", señaló Castro en declaraciones recogidas por la web del club tras inaugurar este martes la Peña Sevillista del Parque Amate.

Ante los nuevos peñistas, el dirigente aseguró que la alegría "no es completa" por la auotexigencia del sevillismo, que no obstante cree que es buena. "Sin la exigencia que nos da en el cuello la propia afición y que nosotros nos imponemos para conseguir los objetivos que hemos conseguido estos años no hubiéramos conseguido estos hitos históricos contra equipos mucho más importantes que nosotros", reconoció.

De ahí que insistiera en darle valor a la temporada que termina. "Hemos estado de las 37 jornadas disputadas 34 en puestos de 'Champions', muchas jornadas en la tercera posición. Es una temporada peleando con los grandes, con equipos que tienen un presupuesto bastante más alto que nosotros. Creo que hay que darle mucha importancia a este cuarto puesto por la competitividad que hay en la Liga española", argumentó.

"La temporada es bastante buena. Evidentemente, siempre puede ser mejor, seguimos siendo autocríticos, pero que la autocrítica no nos confunda. No creamos que podamos hacer cosas que están fuera de nuestro alcance con independencia de que lo intentemos. Tenemos que disfrutar de lo conseguido. Una cuarta plaza que parece que porque la hemos tenido cerca toda la temporada no tiene valor, tiene mucho mérito", recalcó.

De todos modos, Castro quiere que el año que viene sea todavía mejor. "Tenemos que disfrutar de esta clasificación y pensar a partir del próximo lunes en hacer de nuevo un equipo competitivo y que nos llene de ilusión, con el que, con esa exigencia que siempre tenemos, intentar conseguir más, con la rémora que no somos ni Madrid ni Barcelona ni Atlético de Madrid, que tienen unos presupuestos más altos. Con esa exigencia, con ese trabajo y con ese ímpetu que hay en nuestra entidad seguro que vamos a conseguir objetivos importantes", apostilló.

"Espero y deseo que el sábado podamos disfrutar en nuestro estadio, no solo la afición sino todos los integrantes de la plantilla. Hoy he escuchado cantos de sirena de que no estará nuestro entrenador, y por supuesto que estará porque es un profesional y tiene que estar al frente del Sevilla FC hasta que acabe la temporada", advirtió sobre el partido contra Osasuna y la presencia de Jorge Sampaoli en el mismo.