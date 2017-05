Raúl García: "Ojalá todos los años nos juguemos el objetivo dependiendo de nosotros mismos"

El centrocampista español del Athletic Club Raúl García valoró el encuentro correspondiente a la jornada 38 de LaLiga Santander, que enfrentará a su equipo con el Atlético de Madrid, en el último partido oficial que disputará el conjunto colchonero en el Vicente Calderón, asegurando que "firmaría" que todas las temporadas el Athletic se jugara su objetivo en la última jornada dependiendo de sí mismo.

"Ojalá todos los años podamos jugarnos el objetivo todos los años dependiendo de nosotros mismos, es algo que habríamos firmado a principio de temporada. Vamos a un estadio difícil, pero confío plenamente en este equipo, hemos sido capaces de sacar los partidos adelante y con esa mentalidad vamos", declaró García en rueda de prensa.

El exjugador del Atlético eludió dar importancia al hecho de que el conjunto de Diego Pablo Simeone no se juega nada en este partido, más allá del simbolismo que rodea el jugar su último partido oficial en el césped del Manzanares, asegurando que es un equipo "que no regala nada".

"Somos conscientes de que tenemos que sacarlo adelante, ganar, lo de que no se jueguen nada es secundario. Es un equipo que no regala nada independientemente de que se jueguen nada, llevan demostrándolo durante mucho tiempo. Me preocupa mi equipo, que hagamos bien las cosas y a partir de ahí el resto no tiene por qué ser preocupante", apuntó.

Por otro lado, el navarro no considera que las grandes bajas que tiene el Atlético en defensa vayan a ser relevantes en el devenir del partido, garantizando que los jugadores que suplan saldrán "con intensidad y haciendo el mismo papel".

"FASTIDIADO" POR EL ULTIMO PARTIDO "Todos los equipos tienen bajas. Lo mejor para un entrenador es tener a toda la plantilla disponible. Once van a jugar, eso está claro, entonces tenemos que intentar tener claro qué hacer, cómo hacer. Está claro que no van a estar grandes jugadores, pero los que estén saldrán con intensidad y haciendo el mismo papel", aseguró.

El Athletic llega al Calderón tras pinchar en San Mamés ante el Leganés (1-1), un resultado que podría haber convertido este encuentro en un trámite, algo que García que tiene "fastidiado" a los pupilos de Ernesto Valverde.

"Los primeros que estamos fastidiados después del empate del otro día, somos nosotros. Parece que no nos importa y todo lo contrario. Sabiendo que se despedía un compañero, no sale el partido como nosotros queríamos. Estás fastidiado, le das muchas vueltas a la cabeza pero estamos tranquilos y con ganas porque dependemos de nosotros", admitió.

Además, a pesar que incluso con la derrota en Madrid el conjunto vasco podría estar en Europa la próxima temporada, el mediocentro navarro afirma que especular con los resultados de los otros contendientes no es positivo para el equipo.

"Eso de hacer números cuando quedan partidos no sirve de nada. Lo importante es ganar para no tener que depender de eso, para no tener que mirar a otro lado. Veo al equipo bien, con confianza y consciente de nuestro objetivo", prosiguió.

Para ello, Raúl García confesó que el equipo conoce las claves para derrotar al Atlético, ya que considera que en el encuentro de la temporada pasada el equipo hizo un "buen partido".

"Quizá tuvimos una jugada que pudo marcar el devenir del resultado final, pero hay que ir con intensidad, ganas de llevar la iniciativa, sabiendo los defectos del equipo al que enfrentamos e intentar aprovechar eso. Sobre todo, tener esa mentalidad de saber que podemos ganar", resaltó.

"TENGO MUCHOS RECUERDOS DEL CALDERON" Para el centrocampista, que militó en las filas del Atlético durante seis temporadas, con una cesión a Osasuna de por medio, hay "muchos recuerdos" que guardar del Vicente Calderón.

"No es nada nuevo lo que puedo decir. He vivido momentos buenos, malos, de aprendizaje. En la memoria quedan, de todo se aprende. Se siente nostalgia, aquí se ha vivido lo mismo en San Mamés, todo el mundo que ha jugado aquí tiene muchos recuerdos. Siempre te queda en la cabeza", explicó.

Finalmente, el centrocampista internacional español admitió que mantiene el contacto con sus antiguos compañeros y con una afición que "siempre está con el equipo" y de la que espera un papel habitual en las gradas del feudo colchonero.

"Siempre tengo contacto con ellos, esa amistad que queda después de muchos años, pero cuando te juegas algo no hay mensajes de por medio. Estás centrado en lo tuyo, lo bueno es que al final del partido ya son vacaciones y puedes estar más tranquilo. Los jugadores siempre decimos que la afición es muy importante para nosotros, cuando nos animan aquí es un plus que tenemos y creo que es una afición que siempre está con el equipo, siempre aprieta y que nos vamos a encontrar eso", concluyó.