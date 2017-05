Weligton pone fin a una carrera deportiva "victoriosa" y como "un vencedor"

El brasileño Weligton Robson puso fin oficialmente este miércoles a su carrera deportiva, cuyos últimos diez años han sido con la camiseta del Málaga y a la que calificó como "victoriosa" pese a no haber ganado ningún título.

Weligton llegó al equipo malaguista en el verano de 2007 procedente del Grasshopper suizo y cuando el Málaga militaba en la Segunda División. Desde entonces se convirtió en casi indiscutible en la entidad de Martiricos, disputando un total de 285 partidos, sólo superado por Duda (348) y Jesús Gámez (293), y nueve goles marcados.

El central fue clave en el Málaga que quedó cuarto y sexto en las Ligas de las campañas 2011/12 y 2012/13, temporada esta última donde el equipo blanquiazul rozó las semifinales de la Liga de Campeones. En esta última campaña, apenas ha jugado por su lesión de rodilla y, tras ceder su ficha federativa al venezolano Peñaranda, fichaje en el mercado de invierno, se unió al cuerpo técnico como asistente.

"Ha llegado el momento que todos nunca creemos que va a llegar. Los años te pasan volando y te deparan con un final de carrera que afortunadamente puedo decir que ha sido victoriosa", señaló Weligton en su despedida en rueda de prensa donde dio las gracias a sus padres porque le educaron para ser "hombre digno, honrado y luchador" y que pasaron "hambre" para que nunca le faltase "nada".

El veterano central, que estuvo acompañado por su mujer y sus hijas porque "siempre" estuvieron a su lado "en los momentos malos y en los buenos", recordó que "fue muy difícil nacer en un pueblo, en una granja, y poder triunfar entre los grandes". "Fueron muchas las dificultades, pero sirvieron para valorar el día a día y todo lo que he conquistado", añadió en declaraciones recogidas por la web del club.

"Nunca me imaginé que me convertiría un día en jugador profesional, mucho menos en un club como el Málaga CF y poder llegar a donde llegué. No llegué a jugar con ninguna selección, y mucho menos he podido lograr un título, pero sí que soy un vencedor y he conquistado muchísimas cosas. He competido con grandes jugadores y contra grandes clubes, y he podido compartir vestuario con gente como Demichelis, que para mí ha sido uno de los grandes", prosiguió el brasileño.

El brasileño dio las gracias a todos los clubes que "directa e indirectamente" le ayudaron a lo largo de su carrera, pero tuvo palabras especiales para el Málaga. "Cuando aterricé aquí, no sé por qué, algo me dijo que esta era mi casa. Han pasado diez años de muchas alegrías, de muchos triunfos", confesó.

"Creo que he crecido con el club y espero que no se pare aquí, deseo que seáis capaces de llevarle a lo más alto posible porque es un club y una ciudad que lo merece", subrayó Weligton, que dio las gracias a todos sus compañeros, el club y medios de comunicación.

El ya exdefensa recalcó haber vivido en el club costasoleño "una experiencia inolvidable". "No puedo dejar de dar las gracias a la afición, que siempre me trató muy bien y me dio cariño. Quiero deciros que os quiero muchísimo y que nuestros caminos se cruzarán en el futuro. No sé si será pronto o más tarde, pero sí que nos cruzaremos. Volveré a esta casa que siempre ha sido mi casa", sentenció.