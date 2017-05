Bruno Soriano: "En Mestalla ya hemos ganado otras veces"

El capitán del Villarreal, Bruno Soriano, recordó este jueves que ya han sido capaces de ganar "otras veces" en Mestalla, estadio donde defenderán la quinta plaza liguera este domingo (16.45 horas) sin "fijarse" en otros resultados y conscientes de que dependen de lo que ocurra ante el Valencia.

"La idea es la de ir a ganar, no miramos a los otros rivales, ya que hemos visto qué pasa cuando piensas en los rivales y no en lo que puedas hacer tú. La idea es clara, dependemos de nosotros y vamos a por los tres puntos, no pensamos en nada más", dijo Bruno ante los medios.

"Vamos con la idea de ganar allí y acabar bien la temporada", aseguró el centrocampista del 'Submarino Amarillo', que recordó el triunfo del pasado curso en el feudo 'che' (0-2).

"En Mestalla ya hemos ganado partidos, el año pasado certificamos allí la Liga de Campeones, es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer este domingo. Tenemos esa ilusión, tenemos esas ganas de ganar y certificar allí la temporada", indicó.

Por último, Bruno afirmó que saben la importancia del partido ante el Valencia, independientemente de que los de Voro no se jueguen nada. "Cada uno de los tres -Real Sociedad, Athletic y Villarreal jugamos contra rivales que no se juegan nada, pero cada uno tendrá su motivación", sentenció.