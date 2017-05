David Soria: "Espero debutar en Liga e irme con un buen sabor de boca"

El guardameta del Sevilla FC David Soria ha reconocido que espera contar con la oportunidad de "debutar en Liga" en el último choque liguero ante Osasuna, un posible estreno en la competición doméstica tras más de dos años en las filas hispalenses que le haría irse "con un buen sabor de boca", cuando se cumple un año de la consecución de la Europa League en Basilea de la que fue partícipe.

"Es una situación singular, extraña. Ganas una Europa League y no consigues debutar en Liga. Llevo casi dos años y medio en la plantilla y todavía no he debutado, pero la Europa League no me la va a quitar nadie. Lo que conseguimos es histórico", mencionó el meta madrileño en declaraciones a SFC Radio, admitiendo que espera "poder contar con la confianza para debutar en este último partido e irme con un buen sabor de boca en lo individual".

Y es que la temporada del joven arquero no ha sido precisamente un camino de rosas, ya que sufrió una lesión en su mano derecha el pasado mes de agosto que le supuso ir "a remolque todo el año". "Cuesta meterse en un equipo que está jugando en Europa y sobre todo con un portero que está teniendo un rendimiento alto", añadió Soria, que decidió quedarse como segundo portero en la entidad andaluza, con quien tiene contrato hasta junio de 2019.

Por otro lado, el portero también recordó el título de la Europa League obtenido el curso pasado en Basilea -del que fue uno de los principales protagonistas- tras imponerse en la final al Liverpool. "Son recuerdos bonitos que no voy a olvidar nunca y que sirven para coger impulso en los momentos complicados. Del partido no me acuerdo de nada. No he querido verlo. Fue un partido de mucha tensión que pasó muy rápido y que afortunadamente salió bien", rememoró de aquel inolvidable choque en St. Jakob Park.

De aquella noche en la que el club de Nervión logró su quinto título continental, Soria mencionó que lo que más recuerda son los consejos previos que recibió. "Me dijeron que disfrutara, que esto no se vive todos los días, que lo hiciera como un partido más y que fuera tranquilo", confesó. Además, tampoco se olvida de la "esquinita mágica" que llenó la afición sevillista, pues "eran pocos pero se escuchaban mucho más que los del Liverpool".

Por último, como balance a la temporada grupal del conjunto andaluz, Soria consideró que ha sido "complicada" pese a cumplir "el objetivo de ser cuartos", especialmente tras la eliminación de la 'Champions League' a manos del Leicester City. "Quizás nos quedamos con la espinita de pasar a cuartos fallando dos penaltis, pero son cosas del fútbol, y el año que viene lo intentaremos", concluyó.