Antoine Griezmann: "Estoy muy a gusto en el Atlético de Madrid"

El jugador francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann reiteró que su deseo es continuar vistiendo de rojiblanco la próxima temporada, ya que se encuentra "a gusto" y "feliz" junto a Diego Pablo Simeone y sus compañeros, y que no tiene la vista puesta "más allá de la próxima temporada".

"Estoy muy a gusto, tiene que hablar Miguel Angel con mi representante y veremos qué podemos hacer. No veo más allá de la próxima temporada. Estoy feliz, si Antoine es feliz en su vida privada, lo será en la profesional y por eso me encanta el Cholo, mis compañeros. Sigo igual de feliz desde el día de mi presentación, ojalá pueda seguir disfrutando".

Griezmann habló en una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Uno de los factores clave para seguir en el Atlético, es la continuidad de Simeone, que quedó en duda tras la derrota en la final de la 'Champions' de Milán.

"Antes de renovar le llamé, necesitaba saber qué iba a hacer porque quería trabajar y mejorar con él. No quiere decir que si se va el Cholo me voy yo, pero sé que el club le necesita, veía que también lo necesitaba de mi parte".

Griezmann coincide en acreditar a Simeone como una de las claves del crecimiento que está experimentando el club.

"Cada jugador que está a sus órdenes siempre mejora. Es el que me ha ayudado a mejorar en todo, guardo recuerdo de todos, pero con él me acerqué a lo que sueño ser y gracias a él y a los compañeros estoy donde quiero estar. Ahora soy un jugador diferente, más completo y creo que es lo que buscaban el 'Cholo' y los compañeros".

En cuanto a la prolongación de ese crecimiento y qué falta para ese salto, considera que "el objetivo lo va a poner el presidente o el director deportivo con los fichajes que haga".

"Veremos qué se puede cumplir. Lo que hemos hecho esta temporada es fantástico, hemos luchado hasta el final. Al principio no nos fue bien, se pensaba que la era del 'Cholo' acabó y demostramos que seguimos aquí hasta que podamos".

Para ello, Griezmann evitó sentirse "importante" para conseguir que jugadores de primera línea se vistan de rojiblanco, dadas las recientes declaraciones de delanteros como el francés Lacazette o los rumores que rodean al club para invertir una gran cantidad de dinero en un nuevo nueve, como podría ser el uruguayo Edinson Cavani.

"Siempre es un orgullo que compañeros digan esas cosas, te anima a trabajar más, pero no me veo fundamental para que el 'Atleti' siga creciendo. Me encantaría que viniese uno que trabaje como todos y meta goles. Con Lacazette no sería objetivo, me encantaba jugar con él y es muy amigo mío, le encantaba a asociarse, como a mí. Cavani me encanta, porque es uruguayo, encaja con nuestro estilo y va a luchar cada balón. Sería un fichaje top", reconoció.

"LO DOY TODO PARA CONSEGUIR TITULOS CON EL ATLETI"

Un fichaje que pone de manifiesto la más reciente trayectoria de los delanteros que vienen acompañando al francés y que no han respondido a las expectativas creadas, como Luciano Vietto, Jackson Martínez o Kévin Gameiro, aunque el propio Griezmann insta a "confiar" en los delanteros que tiene actualmente el Atlético en sus filas, aunque "pueden hacerlo mejor".

"Es complicado, ser el nueve del 'Atleti' pide trabajo defensivo, que en otros clubes no hará, porque no se le pide, y luego atacar es muy complicado, hay que estar bien de piernas y de mentalidad", puntualizó.

El atacante se define a sí mismo como un defensor del "compañerismo". "Si veo a uno luchar, lucho para él y con él", remarcó, dejando claro también que quiere "títulos, no individuales, colectivos". "Hemos cumplido con los objetivos que nos habían marcado, es una pena la semifinal, pero hemos aprendido de ello, dolieron más las dos finales", prosiguió.

Además, admitió que situarse por detrás de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en la disputa por el Balón de Oro le "ayuda" a continuar trabajando y no le "sorprende" que ambos jugadores se hayan repartido el galardón durante los últimos nueve años porque "son jugadores distintos y es un placer poder jugar contra ellos". "Aprendes y ves cosas, para mí siempre es bonito enfrentarme a ellos", subrayó.

"DESPEDIR EL CALDERON SERA EMOCIONANTE PARA TODOS"

Finalmente, Griezmann se mostró emocionado con la disputa del último partido de Liga que significará la despedida del Vicente Calderón en partido oficial.

"Va a ser un día bonito y emocionante para todos, sobre todo para la gente que lleva muchos años, Gabi, Torres, el míster, la afición que está animando todos los sábados. Va a ser muy emotivo, intentaremos dar una buena imagen y ganar ese último partido", expresó.

Además, reconoció a Gabi, Koke y Godín como las personalidades más fuertes del vestuario rojiblanco y, en cuanto al fichaje de Théo Hernández por el Real Madrid, aseveró que no es tema de conversación entre sus compañeros y comprende que la afición pueda estar "algo molesta".