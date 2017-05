Celades: "Carlos Soler no viene sólo por el final de temporada"

El seleccionador nacional Sub-21, Albert Celades, reconoció que no han llamado únicamente al valencianista Carlos Soler, gran novedad en la lista para el Europeo de la categoría del próximo mes, por "el final de temporada", y, respecto a los que se han quedado fuera, recordó igualmente que "no caben todos".

"A Carlos Soler le conocemos de las categorías más pequeñas y es un jugador que nos gusta mucho y por eso le convocamos, no sólo por el final de temporada. No podemos cerrar los ojos", expresó Celades en rueda de prensa tras dar la lista.

El andorrano recordó que el valencianista "es el único" que no ha estado en el equipo y que es la "mayor novedad". "Creemos que nos puede ayudar. Ha confirmado un poco las expectativas que teníamos puestas sobre él y por eso hemos decidido traerle. No podemos obviar lo que vemos de algunos jugadores", recalcó.

En cambio, dos jugadores que les han "ayudado en la fase de clasificación" como Munir y Oliver Torres se han quedado fuera. "Tenemos que elegir y nos hemos decantado por otros jugadores", indicó el técnico.

"No caben todos. Tenemos el problema de tener que elegir y hay otros jugadores, no solamente Víctor. No quiero decir nombres porque son bastantes los que podrían estar y no están y tienen capacidad para estar", prosiguió Celades preguntado por otra ausencia como la de Víctor Camarasa del Deportivo Alavés.

En la lista está el madridista Marco Asensio, también llamado por la Absoluta. "Todo el mundo está viendo lo que es capaz de hacer. Es un chaval fenomenal que tiene muy claro lo que tiene, con una mentalidad fantástica y que siempre se ha adaptado a lo que le hemos pedido. No es fácil pasar de la Sub-21 a la Absoluta y lo hace de maravilla. Lleva muchos años viniendo a las diferentes selecciones y estamos encantados de disfrutar de él. El futuro dependerá de lo que quiera", apuntó.

Celades se refirió a otros nombres de la lista como el delantero Borja Mayoral, que ha tenido "un año difícil" en el Wolfsburgo pero del que "nunca" han tenido "ninguna duda", el malaguista Sandro Ramírez, que ha hecho "una temporada magnífica", o el realista Alvaro Odriozola, una de las nuevas apariciones. "Nunca había estado y por eso es un poco atípico. Nos llamó la atención en el Sanse y empezó a jugar con el primer equipo y esas actuaciones nos gustaron y le vamos a dar continuidad", señaló del lateral 'txuri-urdin'.

"Nuestro objetivo es hacer una buena preparación y llegar de la mejor manera a competir el primer día. A partir de ahí, podríamos tener éxito, pero ahora mismo estamos focalizados en competir bien y prepararnos bien para ese primer partido", afirmó el seleccionador Sub-21.

Además, pese a la calidad del equipo y la comparación con otras generaciones, cree que en el torneo toca "demostrarlo". "Los demás fueron campeones y estos de momento no. Es obvio que hay jugadores muy buenos, pero hay que competir y demostrarlo. Hay que entrenar todos los día, trabajar y superar al que tienes enfrente", advirtió.