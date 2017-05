Dani Salgado: "Veinte años en la élite bien merecen una despedida para Santa Coloma"

El jugador del Catgas Energia Santa Coloma Dani Salgado considera que veinte años en la élite del fútbol sala español "bien merecen una despedida" ante su gente, después de anunciarse que no continuará en el conjunto catalán, aunque él siente con fuerza de rendir todavía "al máximo nivel".

"Veinte años en la élite merecen una buena despedida para Santa Coloma y que les pueda decir hasta pronto o hasta otra y que les estaré eternamente agradecido", manifestó Salgado en una entrevista concedida a Europa Press.

El catalán espera "devolver algún día todos los reconocimientos" que le han dado. "La afición siempre me va a tener a su lado, los que me han apoyado y los que no, los que han estado cada partido en Santa Coloma y los que me han apoyado por redes sociales", añadió al respecto.

El adiós del capitán e icono del club catalán no es buscado sino más bien obligado por el presidente de la entidad, Vicenç García, quien le comunicó que no iba a renovar su contrato pese a ser pieza clave en el equipo en esta temporada y, de nuevo, el máximo goleador.

"El presidente ya me dijo que mi no continuidad es una decisión suya, que le ha costado mucho, pero las formas no me han gustado y siempre lo diré", afirmó Salgado, quien ya mostró dicha disconformidad en la rueda de prensa en que se anunció su marcha. "No queda otra que 'acatar las decisiones'", subrayó.

En este sentido, comentó que no cree que la decisión del presidente para no renovarle sea una cuestión deportiva. "Nunca he faltado a un entrenamiento, siempre lo he dado todo y mis números están ahí. De este club solo tengo que decir cosas buenas", matizó.

Al margen de su despedida, el capitán del Catgas solo piensa en el cruce de cuartos de final del 'play-off' por el título de la LNFS, donde vencieron a Inter Movistar en el primer partido y están a otra victoria de poder eliminar al actual campeón de Europa.

"Lo principal era lograr la victoria. Siempre he dicho que si hacemos las cosas bien somos un equipo muy complicado de ganar, y encima tal y como se vivió el ambiente en nuestro pabellón teníamos mucho a nuestro favor", reconoció.

Ahora, por la mente de los colomenses tan solo pasa el partido del sábado en el pabellón Jorge Garbajosa. "Tenemos que ir a ganar el sábado a Madrid con el apoyo de nuestra afición, sino es así, el domingo va a ser muy difícil", alentó.

"El balance de la temporada es bueno. Tuvimos nuestras opciones en la Copa de España dando la cara ante Inter, en la Copa del Rey, eliminamos a Inter y dimos la cara ante El Pozo, y estamos compitiendo en cuartos del 'play-off'", valoró.

Además de jugar en las pistas de fútbol sala, Salgado también está involucrado desde hace dos años en la cancha de la política, concretamente en la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

"No me ha costado compaginar política y deporte. El rendimiento no ha bajado y el trabajo como concejal tampoco. Seguiré en el Ayuntamiento porque creo que los ciudadanos y ciudadanas lo han decidido así y lucharé por el deporte de la ciudad", reconoció.

Por otro lado, el futuro del pichichi del Catgas con 24 dianas está ahora mismo en el aire. "Me veo con muchísima fuerza de rendir al máximo nivel pero será difícil porque aquí solo tenemos un club más que es el Barça. Irme fuera está complicado aunque no imposible", concluyó sobre su continuidad en la élite.