Duda deja el Málaga tras 13 temporadas: "Me toca anunciar mi despedida, el club no cuenta conmigo"

El capitán del Málaga CF Duda ha anunciado este viernes que dejará el club malagueño a final de temporada y con 13 campañas a sus espaldas en el club una vez que le han comunicado que no cuentan con él para el siguiente curso y, no obstante, ha asegurado que se va contento y "orgulloso" de haber ayudado al Málaga a competir en la 'Champions' y de haberle visto crecer como entidad.

"Me toca a mí anunciar mi despedida. El club tiene su planificación para la temporada que viene, me ha anunciado que no cuentan conmigo y respeto todo lo que me han dicho, hay que seguir el camino y darle las gracias por haber contado conmigo estos años", aseguró en una comparecencia ante los medios.

Duda quiso anunciar su despedida acompañado de los suyos. "Anuncio que después de 13 temporadas de haber vestido esta camiseta, para mí ha sido un orgullo con más de 300 partidos con este escudo, el domingo será mi último partido como jugador del Málaga", comentó respecto al partido contra el Real Madrid en La Rosaleda.

"Me voy con la felicidad de haber puesto mi granito de arena en el crecimiento de este club, con mucho orgullo de haber visto al Málaga pelear en Europa. Feliz de esta afición, de cómo disfruta de este equipo consolidado en Primera. Seré un malaguista más", se sinceró el luso a sus 36 años.

Duda estuvo acompañado en una sala de prensa llena por miembros de la primera plantilla del equipo así como el cuerpo técnico y directivos. "Siempre estaré agradecido a este club, que me dio la oportunidad de jugar en la mejor Liga del mundo. Me abrió las puertas a estas experiencias tan bonitas que he tenido. Son muchos los años, muchas las emociones desde que llegué hace unos 17 años", concluyó.

El jugador portugués, campeón del Europeo Sub-19 en 1999 e internacional absoluto, se va del Málaga con 13 temporadas a sus espaldas con el Málaga en dos etapas, con 348 partidos oficiales en su haber y un total de 38 goles marcados. En su palmarés costasoleño solo figura la exigua Intertoto de 2003, aunque con el Málaga llegó a disputar la Liga de Campeones la temporada 2012/13.