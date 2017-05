Lopetegui: "No tengo la culpa de lo bueno que le pasa a Isco, a mí me genera mucha confianza siempre"

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, señaló que él no tiene la "culpa" de lo bueno que le pasa a el jugador del Real Madrid Francisco Román Alarcón, 'Isco', pero aseguró que a él le ha generado "mucha confianza siempre", mientras que de cara a los partidos ante Colombia y Macedonia dejó claro que "el foco principal es llegar bien" al de Skopje.

"No tengo la culpa de lo bueno que le pasa a Isco. Ya tiene un padre y un buen entrenador. Nosotros, los jugadores son los que generan la confianza en los entrenadores y por eso le he llamado, porque a mí me genera mucha confianza Isco siempre", indicó este viernes en la rueda de prensa donde ha hecho pública la convocatoria para las dos próximos encuentros de la 'Roja'.

Lopetegui ya manifestó que Isco era un jugador que le "gustaba mucho" aún cuando tenía "menos protagonismo". "Está haciendo una temporada y un final extraordinario y estamos encantados con él y con todos los jugadores que tengan protagonismo en sus equipos", señaló.

Sin embargo, el seleccionador no se quiso mojar cuando le preguntaron si le pondría en una final de la Liga de Campeones. "Yo soy seleccionador, esa pregunta se la tienes que hacer al entrenador del Real Madrid, no a mí. Es un jugador que nos encanta por eso está con nosotros. Estamos felices de tenerle y en el estado de forma que está", se limitó a comentar.

El técnico anunció una convocatoria "diferente" con 25 jugadores, tres de ellos de la Sub-21 y confirmó que ante "la ausencia de los jugadores del Real Madrid en algunos entrenamientos" por la final de la Liga de Campeones tendrán la ayuda de jugadores de la Sub-21 "al margen" de Marco Asensio, Kepa Arrizabalaga y Gerard Deulofeu.

Además, los que no pongan este fin de semana punto y final a su temporada tendrán un "trabajo individualizado" para llegar a la concentración "lo mejor posible y lo más parejo posible para encarar los partidos".

Respecto a la convocatoria de Marco Asensio, jugador también de la Sub-21, Lopetegui apuntó que está "compitiendo de una manera brillante". "Es un chico que conocemos bien. Ya debutó con nosotros y trabaja con Albert Celades habitualmente. No es fácil tener minutos en el Real Madrid y lo está consiguiendo, pero está empezando", subrayó.

Por otro lado, la baja de Lucas Vázquez es porque "hay que cerrar la lista". "Es una buena pregunta, pero también me la puedes hacer por Ander Herrera, que tiene méritos para estar aquí pero hay que tomar decisiones. Es un chico que ha tenido un rendimiento alto cada vez que ha estado aquí y no está. Otros jugadores terminan bien como Cesc y podía haber estado", explicó el seleccionador.

"EL FOCO PRINCIPAL ES LLEGAR BIEN AL PARTIDO CONTRA MACEDONIA" El guipuzcoano se refirió a la carga de minutos de los internacionales. "Trataremos de llegar de la mejor manera posible, sobre todo de cara a Macedonia, pero es verdad que algunos sí han jugado muchos minutos", declaró.

"Enfocamos el amistoso del 7 con la responsabilidad de un partido ante un rival como Colombia, número cinco actualmente del ranking mundial y muy exigente pero con el foco principal de prepararnos para Macedonia y de intentar utilizar el partido para que lleguemos con los minutos adecuados a la competición oficial que es la de Macedonia", explicó del choque en Murcia.

Y es que al seleccionador le preocupan los tres puntos de Macedonia, una selección con una dificultad "grande" como local. "Las referencias en casa son buenas. Han tenido a Italia contra las cuerdas hasta el minuto 90", recordó.

Además, se ha hablado mucho del estado del césped donde se jugará este partido, aunque a Lopetegui le preocupa "la calidad y el potencial" de la selección en su casa lo primero.

"Compiten muy bien y seguro que va a llegar muy bien también. Es cierto que el campo no estaba muy bien hace unas semanas, estamos pendientes de la evolución y que llegue bien, como debe de estar en un partido internacional pero al final tendremos que estar contra los rivales en el campo que sea en cualquier circunstancia", matizó.