Mendilibar: "No será un fracaso no acabar octavos, será un 'temporadón'"

El entrenador del SD Eibar, José Luis Mendilibar, ha señalado este viernes que no sería un "fracaso" no acabar octavos LaLiga Santander, pues visitan en la última jornada en el Camp Nou a un FC Barcelona que se juega el título, sino un "'temporadón'" donde hasta el momento están logrando ser octavos aunque podrían terminar siendo décimos.

"No sería un fracaso no acabar octavo, será un temporadón. Es más bonito quedar octavo que décimo pero para nosotros la temporada está hecha, podemos quedar uno o dos puestos arriba o abajo. Dependemos de nosotros porque estamos por delante pero sabiendo que tenemos el partido más difícil de los tres equipos que estamos disputando el octavo puesto", manifestó en rueda de prensa.

El técnico armero admitió que es muy complicado que puedan salir victoriosos del Camp Nou con lo que estará en juego por parte blaugrana. "Es muy difícil que podamos ganar porque el equipo contrario se juega la liga, aunque dependa de otro resultado", señaló.

Se mostró algo molesto con el hecho de que nadie parezca tener en cuenta al Eibar como juez de la Liga. "Vosotros no contáis con el Eibar. Sois los que habláis de los partidos y se habla del Málaga-Madrid y dais por hecho que el Barça va a ganar al Eibar. Me parece bien, vamos de incógnito y a ver si podemos sacar algo de allí. Me parece normal que se hable más del Málaga-Madrid porque el Barça depende del Madrid", comentó.

De todos modos, Mendilibar negó que el Eibar tenga alguna revancha pendiente con el Barça. "Siempre se habla de espinitas cuando hablas de un equipo que te ha ganado. Yo no tengo. Si llevas años en esto siempre va a haber momentos que ganes o pierdas y te vas a volver a encontrar. Pero no con ganas de revancha ni nada por el estilo, sino con ganas de ganar y punto", asestó.

"Hemos empatado esta temporada en el campo del equipo que está líder pero eso no quiere decir que podamos ganar o empatar en Barcelona. El ejemplo y la muestra están ahí. También es verdad que parece que nos jugamos poco para la gente de fuera de aquí, que vas a bajar los brazos. Pero ningún jugador va a bajar los brazos en el Camp Nou porque te hacen indómito", argumentó.