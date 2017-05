Luis Enrique: "No me voy, estaré en la grada con todos los culés"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que a pesar de vivir este domingo ante el Eibar en el Camp Nou (20.00 horas) como técnico del primer equipo "no" se va, ya que la próxima temporada estará "en la grada con todos los culés", y ha pedido que no se desvíe la atención hacia el partido que el Real Madrid disputa ante el Málaga en La Rosaleda.

"El año que viene estoy en la grada con todos los culés, no me voy. Vuelvo a reiterar lo afortunado que soy. No sólo me considero culé, tengo un sentimiento de muchísimo cariño por Catalunya; mi mujer es catalana, mis hijos son catalanes, aunque tienen sangre asturiana. Caí de pie aquí hace muchos años y sólo tengo palabras de agradecimiento. El primer club al que entrené fue el Barça B, cuando todavía no tenía ninguna experiencia. Demostraron su confianza en mí y yo he intentado devolver toda esa confianza con mi trabajo, intentando ser lo más simpático posible", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico asturiano afirmó que no será una despedida triste, porque seguirá acudiendo al Camp Nou a ver al equipo. "Ya sabía de antemano que sería un viaje corto, independientemente de los años que hubiera podido estar. La historia del Barça está llena de momentos de este tipo. Estoy superorgulloso de haber formado parte de esta historia, de haber dado mi máximo", señaló.

"Estoy muy agradecido al club por lo que me han dado a lo largo de mis ocho años de jugador y seis como entrenador. Soy un privilegiado. No le daré demasiada importancia a que sea mi último partido porque la próxima temporada estaré muchos partidos en el Camp Nou como socio, sentado en mi asiento. No es una despedida, ni mucho menos, es un hasta pronto", continuó.

Además, recordó que su marcha es una decisión personal. "Yo soy el que decide parar y descansar, lo considero necesario. Soy una persona que cree que cada etapa tiene sus cosas positivas y buscaré el lado positivo, eso es lo que he hecho con mi vida desde jovencito. Empezar una nueva etapa siempre es una cosa apasionante, salir de tu rincón de seguridad, siempre con un sentimiento de morriña. Vendrán otras personas, disfrutarán de la misma experiencia que has tenido tú y nada más", manifestó.

Por otra parte, alabó el potencial del Eibar y recordó que no va a ser un mero espectador en el Camp Nou. "Cualquier rival, sea cual sea su posición, siempre presenta peligro en la última jornada. Pueden firmar su mejor clasificación en Primera. Sabemos que nos van a hacer una presión alta. Esperamos siempre una muy buena versión del rival", indicó.

"SI CONSEGUIMOS LA CARAMBOLA, FANTASTICO; SI NO, A FELICITAR AL CAMPEON" Por otra parte, sobre el partido del Real Madrid en La Rosaleda, Luis Enrique explicó que no se centrarán en él, a pesar de que una victoria madridista les deje sin título. "Como no tenemos ninguna posibilidad de influir en lo que pase en otro campo no tiene sentido estar pendiente. Tenemos que ganar al Eibar, con las dificultades que eso va a suponer", afirmó.

Por ello, no quiso decir si confiaba en un triunfo del Málaga. "Confío en una victoria del Barça, porque si no ganas al Eibar no puedes ser campeón de ninguna de las maneras", expuso. "Si conseguimos la carambola, fantástico y a celebrarlo; si no, a felicitar al campeón", añadió.

"Son semanas diferentes a las de los anteriores campeonatos de Liga, en los que dependíamos de nosotros. Eso significa que no hemos estado al nivel que se necesitaba para depender de nosotros. La línea que separa el éxito del fracaso en clubes de este nivel es muy pequeña", explicó.

Por último, el preparador culé negó que no haya utilizado lo suficiente a los jugadores del filial durante su etapa en el primer equipo. "He utilizado los jugadores que he considerado oportunos. Me he caracterizado por ser siempre un entrenador que ha utilizado muchísimas veces a los jugadores. Sé que es muy fácil hacer ahora esas valoraciones, pero la clave es que esos jugadores tengan el nivel necesario", concluyó.