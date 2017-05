Previa del FC Barcelona - SD Eibar

El FC Barcelona recibe este domingo al SD Eibar en el Camp Nou --20.00 horas/beIN LaLiga-- en una última jornada de LaLiga Santander 'de transistores' dado que los blaugranas todavía optan a revalidar el título aunque para ello deberán superar a los 'armeros' y confiar en que el Málaga tumbe al líder Real Madrid, que depende de sí mismo para suceder en el palmarés del campeonato a los blaugranas.

Todo en juego, y no sólo en el Camp Nou. Los intereses del Barça no pasan por ganar en casa al Eibar, sino también por La Rosaleda. La fiesta no sería completa en caso de victoria, y sólo una victoria del Málaga ante el Real Madrid que hiciera evocar las Ligas de Tenerife podría desembocar en frenesí. Un combo o nada, así llega el Barça a un final de Liga en el que echa en falta puntos que volaron, inesperadamente, de su feudo.

Una de las Ligas más reñidas de los últimos tiempos se decidirá en Málaga y Barcelona. El Barça sabe que debe hacer su parte de la trama no dejándose sorprender por un Eibar que, pese a tener sus objetivos cumplidos, aspira a retener la octava plaza y confirmar su gran temporada. Sin presión, tomando ejemplo de aquellos que han asaltado el Camp Nou esta temporada como Alavés, Atlético de Madrid, Real Madrid o el propio Málaga del que ahora dependen.

Que la última Liga de Luis Enrique en el banquillo se quede en Barcelona como las dos anteriores, y se pueda optar al doblete con la final de Copa del Rey pendiente de jugarse el 27 de mayo frente a Alavés, obliga al Madrid a fallar. Pero antes el Barça deberá superar al Eibar, como ya hizo en Ipurua en la primera vuelta con un 0-4 con goles de Denis y del tridente, uno por cabeza.

Los blaugranas llevan seis partidos seguidos ganados desde que cayeran en La Rosaleda (2-0), en un estadio que pase lo que pase este domingo será clave. Si el Málaga también gana al Madrid, y el Barça no falla, lo será en positivo para los catalanes. Si el Madrid gana, lo será en negativo porque en caso de haber ganado aquel partido de la jornada 31 esta ya no tendría historia.

Si la racha y la dinámica son buenas, también lo son algunas de las noticias que llegan desde la enfermería. Gerard Piqué, indispuesto y que se perdió el último partido en Las Palmas, ha entrenado con normalidad con sus compañeros y salvo sorpresa final estará en el partido. En cambio, Javier Mascherano apunta a que apura sus opciones de jugar la final de Copa y por tanto no llegará a este final de LaLiga Santander.

ADIOS DE LUIS ENRIQUE AL CAMP NOU Este partido será el último en esta etapa de Luis Enrique Martínez como entrenador del FC Barcelona en el Camp Nou. No el último duelo, pues entrenará al equipo en esa final copera del Vicente Calderón, pero sí el de su despedida en casa. En las tres campañas que ha entrenado al equipo de momento ha sumado ocho títulos, incluidas las dos Liga y la 'Champions' de 2015 cuando firmó un triplete. Aunque aspira a irse con una decena de títulos.

"El año que viene estoy en la grada con todos los culés, no me voy. Vuelvo a reiterar lo afortunado que soy. No sólo me considero culé, tengo un sentimiento de muchísimo cariño por Catalunya; mi mujer es catalana, mis hijos son catalanes, aunque tienen sangre asturiana. Caí de pie aquí hace muchos años y sólo tengo palabras de agradecimiento", señaló en la previa sobre su 'despedida' del Camp Nou.

En el Eibar, por su parte, confían en cerrar el campeonato con una buena imagen y, a poder ser, acompañada de un buen resultado. Los 'armeros' defendían una octava plaza que ya no tienen por el triunfo del RCD Espanyol, aunque lo recuperarían dando la campanada en el Camp Nou. En todo caso, el técnico, José Luis Mendilibar, ya dejó claro que habrán hecho un "'temporadón'" pase lo que pase en este último envite en Barcelona.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez y Neymar.

SD EIBAR: Riesgo; Capa, Gálvez, Lejeune, Juncà; Escalante, Dani García; Pedro León, Adrián, Inui; y Enrich.

--ARBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas).

--ESTADIO: Camp Nou.

--HORA: 20.00 horas/beIN LaLiga.