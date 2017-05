Zinédine Zidane: "El del Málaga va a ser un partido muy difícil, incluso más que el del miércoles"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el partido de este domingo 21 de mayo de 2017 ante el Málaga en La Rosaleda (20.00 horas), en el que podrían certificar el título de LaLiga Santander, será incluso "más difícil" que el del miércoles en Balaídos (1-4), y ha afirmado que una de las claves del éxito de esta temporada es que los jugadores han sentido "que son todos importantes".

"Va a ser un partido muy difícil, incluso más que el miércoles. Es un equipo que ha tenido resultados muy buenos", declaró en la rueda de prensa previa al duelo. "Miro sólo lo que tenemos que hacer nosotros. No miro al rival, va a ser un partido difícil ante un rival que lo está haciendo últimamente fenomenal. Sabemos que dependemos de nuestro partido", añadió sobre el encuentro del FC Barcelona ante el Eibar.

El técnico francés explicó que le hubiese gustado "ganar la Liga antes", pero que esta tensión demuestra que es un campeonato "muy difícil" y que por eso es "tan bonito". "Vamos a dar el máximo hasta el final, estamos muy motivados y no vamos a bajar los brazos hasta el último minuto", expresó.

Además, coincidió en que mucha gente de otros equipos, además de barcelonistas, desea que los blancos pierdan.

"No sé si todo el mundo, pero muchos seguro que no quieren que gane el Madrid. Va a seguir siendo así, no pasa nada, sabemos dónde estamos. Lo que tenemos que hacer es ganar nosotros en el campo, trabajando, luchando, sin nunca bajar los brazos, y lo vamos a seguir haciendo".