Cristiano: "No hay que quedarse aquí, estamos a un paso de hacer historia"

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, reconoció su felicidad por la conquista de LaLiga Santander, elogiando el "trabajo fenomenal" de Zinédine Zidane, y pidió no quedarse solo en este éxito porque están "a un paso de hacer historia" con el doblete con la Liga de Campeones.

"Esta Liga sabe a mucho, ha sido muy difícil y ganarla en la última jornada es un momento de gran felicidad. Sabíamos que iba a ser complicado, pero creo que fuimos los mejores del campeonato y lo demostramos", señaló Cristiano Ronaldo ante los medios.

El luso dejó claro el "trabajo fenomenal" de Zidane y su gestión de la plantilla "muy inteligente". "Todos tuvieron minutos, aportaron y se demostró hasta el final, fue trabajo de Zidane", indicó, sin querer decir si el francés es el mejor técnico de su carrera porque no le gusta "comparar a nadie". "Hay que darle la enhorabuena. Sigue aprendiendo y esto muy contento con él, ya era admirador suyo jugador", añadió.

De todos modos, recordó que, pese al reparto de minutos, ha sido el que "más" ha tenido y "demuestra que nada ha cambiado desde los últimos años". "Pero las rotaciones son mérito de Zidane, he jugado siete u ocho partidos menos y se ha notado en la fase final. He estado muy bien y ayudé con goles y buenas actuaciones, pero el equipo estuvo muy bien y los suplentes lo hicieron tan bien como los titulares", apuntó, opinando que "a nivel colectivo" cree que fue "la mejor temporada porque todos contribuyeron".

"Ahora hay que festejar y luego preparar bien la final de la 'Champions'. Ha sido una temporada espectacular a nivel colectivo e individual, estamos a un paso de hacer historia y no hay que quedarse solo con liga", prosiguió Cristiano, que fue claro cuando le recordaron que no hay doblete desde 1958. "Va a ser este año", aseveró.

Por otro lado, subrayó que le "molesta" cuando la gente habla de él "y no sabe un 'carajo'". "No veo televisión porque si no, no tendría vida. Hablan tanto de mí como si fuera un delincuente y cuando hablan de Cristiano la gente se equivoca dentro y fuera del fútbol", criticó.

"Las críticas no me preocupan porque al final de las cuentas la gente se va a callar. No soy ningún santo, pero tampoco el diablo que mucha gente dice y no me gustan ese tipo de cosas porque tengo familia y un hijo", sentenció el de Madeira.