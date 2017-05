Luis Enrique: "Vine para ser un líder y lo he sido"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha señalado este domingo tras el triunfo ante el Eibar (4-2) en el Camp Nou, en su último partido como técnico blaugrana en el Camp Nou y en LaLiga Santander, que se va habiendo sido un "líder" y aportar sus cosas, a su manera, a un equipo en el que todavía opta a ganar todavía la Copa del Rey.

"Sin este nivel de jugadores es imposible acceder a este número de títulos. Vine para ser un líder, lo he sido. He intentado influir en las cosas. Me marcho cuando yo quiero y estoy satisfecho con todo lo que he conseguido. Lo he hecho a mi manera, a mi estilo", aseguró en rueda de prensa, la última en el Camp Nou.

Pese a haber conquistado ocho títulos, que podrían ser nueva en caso de ganar al Alavés en la final copera, en sus tres temporadas, recalcó que no mira el palmarés. "Me da igual dejar el legado que sea. Me quedo con el cariño de la afición, de mis jugadores y el resto me importa muy poco", reconoció el asturiano.

"No tengo nada que reprocharme. Me queda mucho por aprender y por mejorar pero hemos hecho muchas cosas. El Barcelona es un club suficientemente grande como para dejarlo en mejores condiciones. La valoración solo puede ser positiva", se sinceró al respecto.

Preguntado por las sensaciones que ha tenido en su último partido en el feudo blaugrana, afirmó que fueron las mismas que en choques previos. "Tengo los mismos sentimientos que en anteriores partidos en el Camp Nou. Siempre he pedido que animaran a mis jugadores y así ha sido. Me quedo con una época gloriosa del Barça, con una idea de fútbol e intentamos reflejar eso con títulos", opinó.

Como valoración de la temporada, comentó que han tenido una "evolución clara y marcada". "La idea era mantener la idea colectiva que teníamos y lo hemos logrado en estos tres años. Ha habido aspectos del juego para buscar soluciones, fases en la que los equipos se replegaban en su área. Hemos hecho infinidad de cosas y buscar registros que impidan al rival saber cómo vamos a jugar", argumentó.

"Nosotros llevamos observando al Alavés desde hace ya varios partidos y estamos preparados para todo, ante un rival revelación de LaLiga junto al Eibar. Sé que se verá a un grande Barça", auguró sobre la final de la Copa del Rey del 27 de mayo en el Vicente Calderón.