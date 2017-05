Angel María Villar: "Hemos trabajado y ganado con toda limpieza, esta victoria es legítima"

Angel María Villar agradeció el "respaldo formidable" para salir este lunes reelegido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dejando claro que su victoria ha sido "legítima y con toda limpieza" y tendió la mano a todos aquellos que quieran "de buena fe lo mejor para el fútbol español".

"Hemos recibido un respaldo formidable que nos ha proporcionado una victoria indiscutible. Hemos trabajado y ganado con toda limpieza, es un triunfo legítimo, que se ratifica en una contundente mayoría. Se votan ideas, pero también se eligen a los que deben defenderlas y trabajar. Ha sido un proceso arduo, pero con un final tremendamente gratificante", expresó Villar en su discurso tras salir reelegido este lunes.

El dirigente recalcó que se ponía "punto y final a un proceso que a su vez da salida a un nuevo tiempo sumamente ilusionante" y que ponía fin a "un largo recorrido, intenso y no exento de dificultades ante el que fútbol español se ha pronunciado de forma clara", indicó un Villar.

"Los números no engañan ni mienten. El resultado abrumado refleja el apoyo de la mayoría. Queremos alcanzar un futuro mejor y contando con quienes han avalado mi candidatura y con aquellos que han optado por otras opciones y que desean de buena fe lo mejor para el fútbol español. Estamos abiertos a cualquier iniciativa y proyecto que sume", añadió.

Villar afronta "un tiempo nuevo". "Y pretendemos que sea un periodo de acercamientos. Este proceso tiene que ser integrador y desde la conjunción de ideas es donde mejor se trabaja. La unidad es el mejor vagón para alcanzar la estación de la victoria. El fútbol español debe remar en la misma dirección", señaló.

Por ello, va a luchar con todas sus "fuerzas" para conseguir la "unidad del fútbol español". "Tenemos que poner empeño y trabajo para conseguir este reto fundamental. Seguro que este presidente y todos vamos a esforzarnos al máximo por dar un nuevo salto cualitativo y cuantitativo en este deporte", ahondó el mandatario.

"SOY UN PRESIDENTE MAS EXPERIMENTADO" El presidente de la RFEF dio las "gracias" a toda los asambleístas por concederle el "gran honor tras ser ratificado claramente con la confianza" que el fútbol español siempre le ha "mostrado", y remarcó su "respeto a los que ha votado en blanco y a todas las organizaciones deportivas".

"Se dice que los tiempos cambian y es cierto, Angel Villar no es el mismo. He ganado en experiencia y soy un presidente más experimentado de lo que era y esa es una de las razones, junto a la solicitud de muchos estamentos, que me llevaron a presentar mi candidatura", prosiguió.

Y es que tiene claro que todavía puede "aportar mucho al fútbol español". "Me siento más fuerte e ilusionado y más tras ver que cuento con el apoyo mayoritario de esta asamblea", reiteró. "Mejoraremos lo que tengamos que mejorar y mantendremos lo que funciona bien", subrayó, advirtiendo que por su posición en FIFA y UEFA seguirá "trabajando por el respeto y el reconocimiento del fútbol español en todas la instituciones internacionales".

Villar recalcó que "no todo vale" y que la RFEF se ha mantenido por unos "principios que deben defenderse a capa y espada y con los que ni se juega ni deben vulnerarse bajo ningún concepto". "En mi etapa han sido el trabajo, sacrificio, respeto y humildad. Y con ellos hemos llegado a ser lo que somos y lograr los éxitos alcanzados", apuntó.

El dirigente vasco recordó que implantará las acciones de su programa electoral como "un sistema de buen gobierno corporativo", una política de comunicación con "más eficacia y transparencia , el distribuir "íntegramente entre los clubes no profesionales y las federaciones autonómicas todas las cantidades" o el poner en marcha con el CSD "mesas de trabajo sectoriales para encontrar soluciones al tema de la Seguridad Social y tributarios que tanto preocupan a los clubes, sobre todo a los más modestos", indicó.

"Voy a iniciar de la mano de esta Asamblea y de la Junta Directiva que surja un nuevo mandato con más ilusión y ganas. No será una tarea fácil, pero hacer equipo con ustedes no sólo lo hará más sencillo sino con unos resultados mucho mejores. El fútbol español les necesita, Angel Villar también", concluyó entre aplausos.