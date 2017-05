Koke: "Ahora mismo hay pocos equipos mejores que el Atleti"

El jugador del Atlético de Madrid Jorge Resurrección 'Koke' afirmó que "ahora mismo hay muy pocos equipos mejores" que el club rojiblanco porque cada año están "creciendo más" y están "compitiendo con los mejores", y "los resultados lo dicen todo" respecto a la capacidad del club de ganar títulos, según expresó en el acto que sirvió para presentar su renovación colchonera hasta el año 2024.

"Si alguien dice que se quiere ir a otro club para ganar títulos le diría que viniese aquí y lo comprobase. Este club ha crecido un montón estos últimos años, sobre todo esta última década. Estamos luchando por todo últimamente y ahora mismo hay muy pocos equipos mejores que el Atlético de Madrid. Y si no, ahí están los resultados", indicó.

"Llevamos ganando Liga, Copa, Europa League, Supercopa de Europa, Supercopa de España y hemos jugado dos finales de Champions. Estamos compitiendo con los mejores y cada año estamos creciendo más. Los resultados lo dicen todo", expresó en el palco VIP del Estadio Vicente Calderón, donde tuvo lugar dicha presentación de su ampliación de contrato.

Koke estuvo acompañado, entre otros, del presidente de la entidad rojiblanca, Enrique Cerezo, y de consejero delegado Miguel Angel Gil Marín, además de algunos de sus familiares más cercanos. El centrocampista de 25 años, que ha disputado un total de 323 partidos en cinco temporadas con el primer equipo, se emocionó mucho al ver proyectado un vídeo con comentarios de sus familiares hablando de él. "Si lo sé no renuevo", bromeó.

Además, el madrileño expresó su deseo de retirarse en su actual club y llegar a ser el "primer capitán". "Yo hago lo que siento y mi sentimiento ahora mismo es el Atlético, y va a ser por muchos años. Ojalá sea de porvida, estoy muy feliz por estar aquí. El día de mañana no se sabe lo que va a pasar, pero mi sueño es acabar en el Atlético. Ojalá el día de mañana pueda ser el primer capitán", manifestó.

Por otro lado, Koke tuvo también palabras de agradecimiento para todos los que le han acompañado en su trayectoria personal y futbolística. "Siento mucha alegría. Quiero dar las gracias sobre todo a mis entrenadores y compañeros que he tenido desde los seis añitos hasta el día de hoy. Me han hecho ser la persona que soy. A mi hermano, a mi primo, que siempre han estado conmigo ahí y a mi pareja, que me aguanta todos los días en casa gane o pierda", dijo, sin poder contener la emoción.

"También quiero dar las gracias al club por apostar por mí y por el sentimiento que tengo por él. Pero sobre todo a mi padre, por hacerme la persona que soy. Por turnarse con mi abuelo para llevarnos a los entrenamientos a mi hermano y a mí para poder conseguir nuestro sueño", recordó.

"Al final solo uno lo consiguió, pero él está orgulloso de los dos. Y a mi madre también. Gracias por esos días que salíamos del colegio y nos íbamos corriendo en metro o autobús y acabábamos a las tantas. Gracias a todos, ya no solo futbolísticamente, sino como persona. Gracias porque creo que me habéis hecho una buena persona", concluyó.

CEREZO: "DEBEMOS ESTAR FELICES PORQUE HEMOS HECHO UN BUEN FICHAJE" Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, expresó su agradecimiento al jugador y su alegría por la renovación. "Gracias por lo que nos has dado y por seguir muchos años más con nosotros", apuntó el máximo responsable del conjunto colchonero.

"En el plano personal te puedo decir que eres un magnifico futbolista y mejor persona, cosa que debes cuidar a lo largo de toda tu carrera. Te deseo la mejor suerte. Todos debemos estar contentos y felices porque creo que hemos hecho un buen fichaje", finalizó Cerezo.